Marta Flich pone en su sitio a Luitingo y él se marcha súbitamente del plató de ‘GH VIP’

Marta Flich se ha convertido en la auténtica protagonista de la gala de Halloween de ‘GH VIP‘. La presentadora ha tenido que moderar en plató el debate originado en torno a la relación de Luitingo, Jessica y Pilar. Un triángulo complejo. Tanto Marta como el cantante han vivido un intercambio de reproches que han terminado con el exconcursante fuera del plató.

Todo ha comenzado cuando Luitingo ha remarcado su situación sentimental y su vínculo con Jessica Bueno. «Yo en ningún momento dije que estaba ilusionado con Jessica», ha compartido. Una aclaración que se contradice puesto que el pasado domingo el propio Luitingo confirmaba sus sentimientos hacia la modelo andaluza.

Precisamente por ello, Marta Flich le ha rebatido asegurando: «Sí lo dijiste y dijiste que tenías sentimientos». «A ver si me podéis dejar hablar como habéis dejado a Pilar hablar también», ha sentenciado el cantante mientras que la presentadora le remarcaba su contradicción.

La seria reprimenda de Marta Flich que provoca el abandono de Luitingo

Esto ha provocado que Luitingo saltase: «Tenía unos sentimientos muy bonitos, de amistad y muy especiales de cariño, de amistad, de estar con ella y que me encantaba Jessica. Sigo diciendo que me encanta Jessica como es y cada día me alegro más de que esté ahí porque es una mujer súper luchadora y por todo lo que está haciendo».

«Que te gustaba Jessica como es no, que te gustaba Jessica», le ha corregido Marta Flich. «Que te lo digo y te lo vuelvo a repetir, me encanta como es Jessica», ha repetido nuevamente el joven en plató. Poco después, la presentadora ha vuelto a hacer referencia a Luitingo para sacar la cara por Pilar: «Bueno, el que se había comprometido es este señor, no ella (Pilar)».

«¿Que yo me he comprometido a qué? Un momento, un momento», ha preguntado él visiblemente descolocado. «Ah, ¿que me vas a hacer tú la entrevista Luitingo?», le ha confrontado Marta Flich visiblemente cabreada. Lejos de quedarse ahí, la presentadora le ha arreado: «¿Sabes lo que significa la palabra compromiso, la palabra lealtad, la palabra te espero fuera?».

Las constantes contestaciones chulescas del joven han provocado que Marta le haya tenido que frenar en seco: «Luitingo, conmigo ni una. Ninguneos ni uno. Te estás metiendo en un lugar que no. Lo hemos visto todos. Estás encantado con lo que has hecho». «¿Qué quieres, que me arrodille?», ha replicado él sin cambiar su lamentable actitud. «Arrodíllate, lo que tú quieras, tú eres responsable de lo que haces y de tus actos», le ha soltado Marta Flich. «Ponme ahí y me crucificas», le ha retado él. «No vamos a ir a ningún sitio. Vamos a seguir porque cada uno es responsable de sus actos y se retrata a uno mismo», ha terminado sentenciando la comunicadora, levantando multitud de aplausos del público de las gradas.

Marta Flich aplastando sin manos a Luitingo y repartiendo zascas sin tener que leer el cue es un gran SÍ



Por un momento ha sido poseída por el espíritu de Mercedes Milá #GHVIPGala8pic.twitter.com/wLI5KO8DsH — telemagazine (@telemgzn) November 2, 2023

Parece que las palabras de la presentadora no le han sentado nada bien a Luitingo, quien ha abandonado el plató justo cuando las cámaras no le grababan. Esto es debido a que en una conexión posterior, el cantante ha abandonado las instalaciones de Telecinco.

De hecho, poco después, la propia Marta Flich ha comentado: «Quiero decir algo. No sé si lo veis, pero donde estaba sentado Luitingo, ya no está. Él ha decidido durante un vídeo quitarse el micrófono e irse. Aquí está su hueco si en algún momento decide volver, depende de él».