María Patiño desvela por qué tuvo que pedir ayuda tras la cancelación de ‘Sálvame’

María Patiño y Lydia Lozano están de promoción, y han acudido al podcast ‘Reyes del Palique’ para revelar los detalles de ‘Sálvese quien pueda’. Las integrantes del antiguo ‘Sálvame’ aprovecharon su visita al programa de Fizpireta y Uy Albert para ofrecer un adelanto de las risas que vendrán con el regreso de los colaboradores en Netflix este viernes, 10 de noviembre. Y, si bien, aunque las dos compañeras recordaron entre risas momentos de su viaje a Miami, también hubo un momento en el que Patiño se sinceró sobre el duro trance que pasó tras el fin del programa.

Las protagonistas del nuevo reality de Netflix no se cortaron en compartir anécdotas con los presentadores del podcast. Patiño y Lozano rememoraron el día en el que pensaban que se habían olvidado de Chelo García Cortés en un viaje de autobús. Pero tras unos minutos de anécdotas y de ‘vender’ esta nueva aventura, una de las colaboradoras se abrió emocionalmente con los anfitriones sobre el final de ‘Sálvame’.

El duro momento de María Patiño tras el fin de ‘Sálvame’

Lydia Lozano y María Patiño en ‘Reyes del Palique’

«Me pasó mucha factura la inactividad», explicó María Patiño a los ‘Reyes del palique’. Tras una década acudiendo al mismo plató, con los mismos horarios, la comunicadora no concebía vida más allá del directo. «Tuve que pedir ayuda psicológica porque yo no soy un ama de casa: no me gusta la cocina, no me gusta la decoración», aseguró la periodista.

Junto a su compañera Lydia Lozano, la presentadora de ‘Socialité’ se abrió sobre lo duro que fue reconstruir su día a día tras la cancelación. «El trabajo me aisló de mi vida social y de muchas cosas», explicó Patiño. Y aseguró que tuvo que trabajar mucho para reinventar su vida y conocerse mejor así misma.

«Me ha ayudado a encontrarme a mí misma, a luchar y a esforzarme por quedar con mis amigos. Yo tengo un hijo de 24 años y ni me he enterado», reflexionó María Patiño junto a los integrantes del podcast. Reveló también que el fin de ‘Sálvame’ le ha servido para obtener un aprendizaje: «La vida nos ha dado la oportunidad de frenar».

Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros y Terelu Campos. Son los nombres de las ocho estrellas de este nuevo reality en Latinoamérica, con el cual los colaboradores del cancelado programa de Telecinco buscan trabajo en el extranjero. Los tres primeros episodios estarán disponibles este viernes 10 a partir de las 21:00 horas.