María Jesús Ruiz corta ‘Fiesta’ para echar por tierra lo emitido: «Engañando al espectador»

Este sábado 18 de noviembre María Jesús Ruiz se ha convertido en la protagonista de ‘Fiesta’. Aunque la colaboradora ya lleva tiempo en el ojo del huracán debido a los testimonios que han ido llegando al programa de clientas de su tienda insatisfechas. Y es que hay muchos que aseguran que vende marcas de lujo a precios baratos.

El programa de Emma García en Telecinco ha hecho una exhaustiva investigación, a raíz de la cual ha conseguido los testimonios de distintas personas que aseguran que María Jesús Ruiz vende prendas «de marca» que no tienen el número de serie que deberían llevar. Este sábado, la colaboradora debería haber estado presente en ‘Fiesta’. Sin embargo, ha declinado la invitación como ya hizo también el fin de semana pasado.

No obstante, la ex concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido intervenir telefónicamente para defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre ella. «No hay ninguna clienta insatisfecha. No existen clientes que vosotros decías que existen. Porque para eso hay un equipo y un departamento que tiene dos personas a jornada completa salvando cualquier tipo de incidencia, devolución, cualquier cosa del devenir del día a día de cualquier empresa», ha explicado la modelo.

Emma García agradece a María Jesús Ruiz su llamada

Además, María Jesús Ruiz ha dejado clara su postura al respecto: «A mi lo que me molesta no es que se hable del tema, sino que se hable de una manera irreal o falsa engañando al espectador. Nosotros somos personas que verdaderamente no tenemos ningún tipo de pega en hacer ningún tipo de reportaje, si queréis que se os invite, me da igual. Pero si informáis de algo que se informe con la verdad porque estoy molesta. Ya no es por el daño que se me está haciendo a mí en primera persona o a las ocho familias que tenemos en nómina trabajando».

Tras dejar hablar a su compañera, Emma García ha tomado la palabra para mandarle un mensaje. «Yo estoy muy agradecida a que hoy María Jesús, aunque sea por teléfono, esté hablando porque queríamos escuchar a María Jesús y ojalá todas estas preguntas tengan una buena respuesta», ha sentenciado la presentadora.