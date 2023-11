Los espectadores de ‘GH VIP’ hacen justicia y expulsan a Jessica Bueno definitivamente

‘GH VIP‘ ha vivido durante la emisión de su duodécima gala una de las expulsiones más decisivas de la octava edición. En esta ocasión, Pilar Llori y Jessica Bueno han protagonizado un cara a cara sin precedentes. Las dos se han batido en duelo al exponerse como nominadas y la audiencia, a través del televoto en Mitele, ha dictado sentencia contra Jessica, quien ha resultado ser la expulsada semanal.

Dicha eliminación se ha producido después de que hace una semana se viviera un reparto de puntos cuanto menos diferente. Los familiares de los concursantes fueron los encargados de nominar al término de la gala. En aquella ocasión, Jessica Bueno, Michael Terlizzi, Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Pilar Llori fueron los concursantes expuestos.

Desde entonces la audiencia no ha dejado de votar. De igual manera, el reality ha ido salvando a los concursantes que menor porcentaje reunían. Hablamos de Carmen Alcayde y Michael Terlizzi en primera instancia y de Laura Bozzo, quien consiguió salvarse in extremis el pasado martes durante el ‘Última hora’.

Con todo ello y con la expulsión reducida a un intenso duelo, Marta Flich ha arrancado la gala 12 poniendo en sobre aviso a los espectadores. En palabras de la presentadora, estabamos frente al bautizado como «súper duelo». Así pues, el reality ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 54% frente al 46%. Es decir, muy ajustados. «Siguen entrando muchísimos votos», ha remarcado la presentadora.

La expulsión decisiva de ‘GH VIP’

Pasadas las once y media de la noche, Marta Flich ha pronunciado las palabras con las que se ha sentenciado el concurso de Jessica Bueno: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Jessica». Por tanto, la sevillana sigue los pasos de Zeus Montiel y abandona la casa de ‘GH VIP’ para siempre y a pocas semanas de la final.

¡Pilar Llori se convierte en la ganadora del SUPER DUELO! 💥 Jessica Bueno es la nueva expulsada #GHVIPGala12 pic.twitter.com/tSOqRYinkW — Gran Hermano (@ghoficial) November 30, 2023

Las reacciones ante la marcha de Jessica Bueno

Las reacciones no han tardado en llegar. La primera en hacerlo ha sido Pilar Llori, quien comentaba: «Madre mía, qué fuerte. Gracias. ¿Hola? No me lo esperaba para nada, qué fuerte. Estoy flipando». Por su parte, Jessica aseguraba: «Mi mente ya lo necesitaba».

En la misma línea, la ahora exconcursante le ha pedido a Pilar que le mande un mensaje a Luitingo: «Que disfrute, que no se meta en bulla…». «Disfruta, no te quedes con lo malo», le ha repetido la sevillana a la recién salvada.

Poco después y a posteriori, Jessica Bueno ha compartido sus primeras sensaciones ante la expulsión: «Estoy tranquila, ya se acabó. Me da pena no vivirlo hasta el final, pero mi cuerpo ya sabía que se marchaba… No he podido hacer más de lo que he hecho. Si han decidido que era el momento de marcharme, pues lo acepto».