Lo que un micro capta a María Jesús Ruiz sobre los Mozos de Arousa en ‘Fiesta’ tiene tela

María Jesús Ruiz ha protagonizado un momento de los que, como espectador, causan muchísimo bochorno desde casa. Ha ocurrido este domingo, 5 de octubre, durante la emisión del programa ‘Fiesta’ que presenta Emma García en las tardes de los fines de semana de Telecinco.

Y los Mozos de Arousa, participantes revelación del concurso ‘Reacción en cadena’, han sido protagonistas involuntarios de este sonado episodio que no ha podido pasar desapercibido. La colaboradora jienense no tenía ni idea de quiénes eran los tres jóvenes gallegos ni por qué eran tan famosos como para aparecer en el magacín.

Por ello, ni corta ni perezosa, María Jesús Ruiz ha tenido la osadía de preguntar en directo qué hacen en la televisión, demostrando que está totalmente fuera de la realidad del universo Mediaset en el que, paradójicamente, trabaja. «¿Ellos qué hacen, una parodia o algo? Me gustaría tener un ejemplo de lo que vosotros hacéis en televisión», ha llegado a cuestionar la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Esta polémica intervención ha sido captada por el micro perfectamente, pero nadie ha sido capaz de frenarle en esta garrafal metedura de pata. Por su parte, Emma García se ha quedado descuadrada y ha optado por hacer como si no hubiera escuchado nada. Aunque, eso sí, alguien del plató ha tenido a bien sacarle de esa ignorancia supina y aclararle que los Mozos de Arousa son concursantes de ‘Reacción en cadena’.

«¿Y por qué no me invitáis un día?», les ha preguntado ella a continuación. Otra surrealista cuestión que, sin duda, ha vuelto a dejar en evidencia que María Jesús Ruiz no conoce verdaderamente de qué va el programa presentado por Ion Aramendi. Con todo, este suceso abre el melón de por qué se cuenta con determinados colaboradores cuando desconocen aquello que se va a abordar. Da muy mala imagen al programa.