La reacción de Bárbara Rey a la entrevista de su hijo Ángel Cristo este viernes y su decisión

Bárbara Rey no se ha pronunciado directamente, pero ya conocemos su reacción ante el brutal avance que ha ofrecido Telecinco sobre la entrevista que su hijo, Ángel Cristo, concederá mañana viernes, 24 de noviembre, en ‘De viernes’, el nuevo programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Ha sido Isabel Rábago la encargada de trasladar su respuesta a esos descarnados titulares que ya han empezado a viralizarse. La colaboradora ha afirmado en ‘Vamos a ver‘ ante Joaquín Prat que, desde que se anuncia la entrevista por parte de Telecinco, está abatida y destrozada. «Hace mucho tiempo que no la veía así«, ha alarmado la periodista.

Además, Rábago ha hecho público el mensaje que ha recibido de Bárbara Rey y la firme decisión que le ha transmitido. «Dice ‘me da exactamente igual lo que diga. No voy a hablar de las palabras de mi hijo, no voy a cuestionar ni una sola palabra, no vamos a hacer ningún tipo de declaración, ni yo, ni Sofía«, ha revelado la tertuliana. Unas palabras que ha constatado también Makoke en ‘Así es la vida’ tras mantener una conversación con la vedette.

Y ese silencio por el que parece que, a priori, va a optar la murciana se ha visto ejemplificado este mismo jueves cuando ha parado los pies a la prensa que le ha abordado en plena calle. Les ha pedido a los reporteros que no pierdan el tiempo en seguirle porque no va a pronunciar ni una sola palabra al respecto. «Os lo agradezco, pero no voy a decir nada. Os lo digo para que no perdáis el tiempo», ha sentenciado.

No obstante, es posible que Bárbara Rey esté siendo prudente y quiera esperar a la emisión de la entrevista íntegra mañana en ‘De viernes’ para comprobar el verdadero alcance de las declaraciones de su hijo. De momento, los titulares que ha dejado el cebo son demoledores y recuerdan mucho a ‘La herencia envenenada’ de Kiko Rivera.

«Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, daba igual que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes, daba igual (…) La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino. Puede ser desde 100 euros hasta 30.000 euros en una noche», desvela Ángel Cristo Junior.

Además, en esa entrevista que Telecinco ofrecerá este viernes también revela que fue él quien realizó las fotografías con las que Bárbara Rey extorsionó al rey Juan Carlos I: «Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey de España y yo hago las fotos. Todos los carretes que puedo«. Al hilo, confirma que, por ese chantaje, su madre recibía ingentes pagos que se le hacían periódicamente.