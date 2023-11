La alusión en ‘Sálvese quien pueda’ a Ana Rosa Quintana que Netflix ha censurado así

La cancelación de ‘Sálvame‘ puso a Ana Rosa Quintana directamente en el disparadero cuando se supo que Mediaset le iba a entregar las tardes a ella con un formato, ‘TardeAR‘, que no ha aportado absolutamente nada nuevo a la televisión y que es una mera réplica de lo que hacía en las mañanas.

Desde entonces, se han disparado numerosos dardos a la comunicadora por parte de los colaboradores del extinto programa. Ya se hizo en las últimas semanas de emisión antes de desaparecer de la parrilla cuando emularon el sofá del club social bautizado como ‘Sálvame algodón de azúcar’. Fue una forma de avanzar a los espectadores lo que se avecinaba: un formato insulto y aletargador.

Sin ir más lejos, la semana pasada, durante la presentación de la primera parte de ‘Sálvese quien pueda’, cuyo estreno ya está disponible en Netflix desde el viernes, en El Televisero se le preguntó a Belén Esteban si le gustaría llevarse a Ana Rosa Quintana en una hipotética segunda temporada.

Y la respuesta de la colaboradora no pudo estar más cargada de sorna: «Con todos mis respetos, Ana Rosa no puede venir ahora porque está muy ocupada con ‘TardeAR'». «Qué mala leche tiene tu pregunta eh», apuntó por su parte María Patiño, consciente de que la cuestión iba a traer cola.

🔴 EN DIRECTO: Belén Esteban responde si le gustaría que #AnaRosaQuintana viajase con ellos en la segunda temporada de #SálveseQuienPueda 💣💥 pic.twitter.com/v43qNzCEzG — El Televisero (@eltelevisero) November 7, 2023

Pues bien, tal y como se ha podido ver tras su exitoso lanzamiento en Netflix, situándose por cierto en primera tendencia en España, ‘Sálvese quien pueda’ contiene una referencia a Ana Rosa Quintana. Un dardo que no ha tardado en recogerse en redes sociales.

En una escena específica, Lydia Lozano dice que «tenemos una anfitriona y ya sé quien es». María Patiño responde con retintín que es «Ana Rosa» mientras suelta una estruendosa carcajada y Chelo García-Cortés completa la secuencia clamando un «no hombre, no, María». No obstante, justo cuando Patiño pronuncia el nombre de la presentadora no se escucha debido al típico efecto sonoro del pitido. Eso sí, los labios se María se leen perfectamente.

Con todo, que se haya censurado así el nombre de Ana Rosa en edición ha sido interpretado como una forma de dejar en evidencia a la comunicadora en un momento en el que los seguidores del desaparecido ‘Sálvame’ están de uñas con ella y con su programa por cómo han transformado las tardes de Telecinco.