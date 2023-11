Juan del Val confronta a Esperanza Aguirre en ‘La Roca’: «Los pactos con Vox son horribles»

Este domingo 5 de noviembre, Esperanza Aguirre ha visitado ‘La Roca’. Lo ha hecho un día después de convertirse en protagonista tras acudir, y alentar, las protestas en Ferraz contra la ley de amnistía. Juan del Val ha aprovechado la ocasión para manifestar su opinión sobre los pactos tanto con Bildu por parte del Partido Socialista, como con Vox por parte del Partido Popular.

El escritor ha dejado claro que, para él, «los pactos con Bildu son horribles y los pactos con Vox también». De esta forma, cree que el partido liderado por Núñez Feijóo se vio perjudicado en las pasadas elecciones generales por esa alianza con Vox en Valencia y en otras comunidades autónomas hasta ese momento socialistas, como Extremadura.

Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no estaba de acuerdo con él. En su opinión, «lo de Valencia en absoluto nos perjudicó. Lo que nos perjudicó fue las declaraciones de la presidenta de Extremadura que luego ha dicho que ‘donde había dicho digo, dijo Diego'». La expolítica del PP hacía referencia a las declaraciones de María Guardiola en las que rechazó en un principio el acuerdo con el partido de Santiago Abascal, aunque apenas unos días después acabó pactando con ellos.

Juan del Val pone contra las cuerdas a Esperanza Aguirre

No obstante, Juan del Val seguía en sus trece, y así se lo hizo saber: «Pasar de arrasar en las municipales y autonómicas a ganar por la mínima y que no sirva para gobernar en las generales, ¿cuál puede ser la explicación? Yo la tengo más o menos clara, dentro de muchos factores, y es el pacto con Vox en Valencia».

Pero Esperanza Aguirre mantenía su postura: «Yo en cambio creo que no. Que hay muchísimos valencianos, la inmensa mayoría, que no querían lo que estaba haciendo Puigdemont, de llevar a las escuelas unos vigilantes para ver si hablaban valenciano o castellano…, todas esas cosas que no querían».