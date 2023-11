Ion Aramendi corta a unas concursantes por referirse a Chenoa así en ‘Reacción en cadena’

Este lunes no han sido los Mozos de Arousa los protagonistas de ‘Reacción en cadena’ y no porque no se lo merezcan. Sino que Chenoa se ha colado en una de las respuestas de la «complicidad ganadora» de su equipo rival. Y Ion Aramendi no ha dudado en enviarle un mensaje a la actual presentadora de ‘OT 2023’.

Así, Mar al cubo, el equipo rival de los Mozos de Arousa, formado por Martita, María y Marta se enfrentaban a la temida «complicidad ganadora», la prueba que decide quien pasa a la prueba final. Y una de las respuestas que tenían que adivinar era Chenoa.

María y Martita eran las que daban las palabras a modo de pista mientras que Marta tenía que dar con la respuesta correcta en ‘Reacción en cadena’. Al llegar a Chenoa, las concursantes de ‘Mar al cubo’ optaban por definirla como «qué novia tenía Bisbal».

Era entonces cuando Ion Aramendi le enviaba un mensaje muy directo a Chenoa desde ‘Reacción en cadena’. «Un aplauso a mi querida Chenoa, un beso muy fuerte», comentaba el presentador del concurso de Telecinco en alusión a la cantante y presentadora de ‘OT 2023’ en Prime Video.

Pero lejos de quedarse ahí, Ion Aramendi hacía una clara defensa de Chenoa ante la definición de las concursantes de ‘Reacción en cadena’. «Y es mucho más, o es todo más que una ex novia de Bisbal, eso ya lo digo yo», recalcaba el presentador llevándose el aplauso de todos.

Este corte de Ion Aramendi a las concursantes de ‘Reacción en cadena’ por Chenoa llega después de que en las últimas semanas muchos medios de comunicación hayan vuelto a preguntarle a la cantante por su relación con David Bisbal sobre todo a raíz de hacerse público su separación de su marido Miguel Sánchez Encinas.