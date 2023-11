La exnovia de Luitingo sale a la palestra y retrata su verdadera cara: «Todos tenemos un pasado»

Si algo ha marcado el paso de Luitingo por ‘GH VIP 8’ ha sido su vida sentimental. El cantante de ‘Operación Camarón’ cortó dentro de la casa con su novia, Carmela, para iniciar una relación con Pilar Llori. Sin embargo, poco duró este noviazgo pues, nada más ser expulsado, la dejó en directo para manifestar su amor por Jessica Bueno.

Carmela, quien según ha contado el propio Luitingo en ‘GH VIP’ es una chica de etnia gitana de su mismo barrio, Triana (Sevilla), ha preferido no pronunciarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, la que sí ha hablado largo y tendido ha sido otra de sus exnovias, Aranza García. A través de un directo en TikTok, la joven ha cargado durísimamente contra su expareja.

La exnovia de Luitingo (‘GH VIP 8’) le acusa de egoísta

Aranza ha dado a entender que Luitingo es demasiado egoísta y que hubo muchos momentos de la relación en los que solo pensó en él. «Tiene un problema que es el yoísmo. Porque siempre es ‘yo’ y ‘porque yo’. Muchas de mis peleas con él eran por eso, porque siempre siempre estaba con él yo en la boca. Así que un día me calenté y le dije: ‘Escúchame, Luis, que la que ha dejado a su familia he sido yo. Que tu vida no ha cambiado, sigue siendo la misma'».

«Él lo único que cambió fue dejar la casa de sus padres. Pero si él algún día tenía un problema podía ir a casa de sus padres y yo los tenía a los míos a una hora de distancia», ha proseguido la exnovia del cantante, quien ha vuelto a incidir en el egoísmo de su expareja: «El problema del yoísmo sí que lo tenía. Siempre decía: ‘Porque yo soy un niño de Triana, porque yo soy muy bueno’. Escúchame, que todos tenemos un pasado y que para los ojos de nuestro padre y de nuestra madre todos somos los más bonitos y los más buenos», sentencia la joven andaluza.