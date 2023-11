‘Espejo Público’ da un vuelco al motivo real de la ruptura de Chenoa y no es el especulado

La periodista Lorena Vázquez, de las ‘Mamarazzis’, ha informado en exclusiva en el programa ‘Espejo Público’ de la razón que ha ayudado a dinamitar la relación entre Chenoa y su marido Miguel Sánchez Encinas. Y es un motivo que, hasta ahora, no se había puesto sobre la mesa.

«Por la información que he podido contrastar en absoluto hay terceras personas», ha insistido en primer lugar antes de esclarecer la explicación de ese desgaste y falta de ilusión: «Lo que va a sorprender es que esta pareja estaba tan convencida de su relación y matrimonio que intentaron tener un hijo en varias ocasiones. Incluso Chenoa llegó a congelarse óvulos y hacerse un tratamiento para tener ese bebé tan ansiado por ambos, pero esos deseos se ven truncados, no se puede llevar a adelante ese deseo, fallaron las opciones que tenían en mente y eso ha llevado a un desgaste y a una falta de ilusión».

«Se hablaba estos días de problemas en la convivencia, pero que nadie se imagine que había peleas fuera de lo normal», ha subrayado la colaboradora del magacín de Susanna Griso. «A mí sí que me dijeron que habría terceras personas», ha rebatido Gema López. «Ahí chocamos un poco en la información. Yo lo que conté ayer es que lo que llega a través de él es que sí existiría esa tercera persona, pero que además es que él en su primer matrimonio, el detonante de esa separación fue una tercera persona». No sé si ha caído en la misma piedra», ha apuntado en la misma dirección Laura Fa.

«Si existe una tercera persona por parte de él, Chenoa era desconocedora y la ruptura no se ha producido en ningún caso por la aparición de esa tercera persona», ha insistido Lorena Vázquez, que además ha sorprendido al asegurar que los protagonistas de la noticia «están trasladando al entorno que esto no es una ruptura definitiva». «Se trata de un stand by de momento, que no significa que con el tiempo no sea una ruptura definitiva», ha comentado la periodista.

Por su parte, Miquel Valls ha tomado la palabra y ha ofrecido otros datos: «Hay otra información que me está llegando que dice que sí hay terceras personas por parte de él, que estuvieron a punto de no casarse, que los problemas ya venían desde antes de que se casaran y que, a día de hoy, no se descarta una reconciliación».