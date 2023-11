El motivo de peso por el que María Castro, Pía en ‘La Promesa’, podría abandonar la serie

Las redes y la prensa del corazón se incendiaron este miércoles con el inesperado anuncio de la actriz María Castro en su cuenta de Instagram. La intérprete ha compartido una noticia que podría anticipar la ausencia temporal de su personaje en la serie ‘La promesa’. Castro da vida a Pía Adarre en la serie de época de TVE.

Antes de fichar por la ficción de La 1, la actriz ha encarnado distintos personajes en series muy reconocidas de nuestra televisión. Desde su papel de Jessi en la exitosa ‘Sin tetas no hay paraíso’, que le valió un premio Ondas como mejor actriz a su participación en series como ‘Vive cantando’, ‘SMS, sin miedo a soñar’ o ‘Los Serrano’.

El inesperado anuncio de María Castro en redes

La intérprete utilizó su cuenta de Instagram este miércoles para soltar la noticia a sus seguidores. Con una divertida foto junto a su marido y sus dos hijas, la actriz anunció que está embarazada de su tercer hijo. Junto al padre de sus hijas, el empresario José Manuel Villalba, anunció así que pronto serán una gran familia de 5 integrantes. Un post que vino acompañado de un mensaje emotivo por el día de los que ya no están.

«Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que “entendí” que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestro corazones), para que otros entren en ellos…» escribió Castro.

«Gracias por permitirnos una vez más experimentar el MILAGRO de la vida» sentenciaba la actriz al final de su publicación, que vino seguida de mensajes de amor y felicitaciones de sus fans. La publicación acumula ya más de 140 mil likes y más de 7 mil comentarios. Parece que los planes de grabación de ‘La promesa’ tendrán que pasar a un segundo plano durante un tiempo.

¿Qué ocurre con su papel en ‘La promesa’?

Aún se desconoce sobre qué ocurrirá con el personaje de Pía Adarre durante los meses de embarazo, pero no sería la primera vez que una intérprete se enfrenta a un embarazo en mitad del rodaje de una serie de estas características. Podría abandonar durante un tiempo la ficción o hacer apariciones esporádicas con su personaje. Una opción que podría estar presente de cara a su continuidad en ‘La promesa’.

La serie de La 1, al igual que la mayoría de series de ficción diarias, cuentan con una gran ventaja de material grabado con respecto a la fecha de emisión, por lo que puede que, pese a su estado, quede bastante historia por delante del personaje de María Castro en el serial ambientado en 1913 y 1914.

Tendremos que esperar para ver cómo resuelven este feliz contratiempo en la sala de guion de ‘La promesa’. Pero lo que queda claro es que María Castro presume en redes de su alegría y espera con ilusión al quinto miembro de su familia, del que pronto esperamos tener más noticias.