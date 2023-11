El monumental guantazo de Albert a Avilés en ‘GH VIP’ que acaba con él saliendo por patas

La novena gala de ‘GH VIP‘ no ha sido especialmente fácil para José Antonio Avilés. El concursante ha sido expulsado con un 85%, el porcentaje más elevado en la historia de la variante ‘VIP’ del formato en España. Un dato que ha sensibilizado al ahora exconcursante, quien no ha podido hacer frente a su cara a cara con sus frentes abiertos en el concurso.

En concreto, el reality le ha preparado a Avilés un cara a cara con Albert Infante, quien ha terminado provocando el abandono definitivo de José Antonio Avilés. Todo ha comenzado cuando Albert ha entrado refiriéndose a él como sinvergüenza. «Yo cuando me entrevistan, no me llaman sinvergüenza», ha alegado el exconcursante. Frente a ello, Albert le ha espetado: «Te lo digo a la cara, sinvergüenza». «Yo faltas de respeto no. Permíteme que yo participe en una entrevista contigo, pero no voy a participar con un entrevistador que me llama sinvergüenza», ha proseguido diciendo el colaborador.

Una réplica que ha provocado que el repescado le suelte: «Me llama entrevistador cuando es él el que se cree que le van a dar un programa cuando salga de aquí, qué valor. Se ha visto en los vídeos como tú metiste la mierda desde el primer momento con Naomi. la metiste en el jardín cuando luego dijiste que no. Le pusiste la cabeza así a él de mí y luego te pusiste a su lado porque te interesaba». Frente a ello, Avilés ha vuelto a incidir: «No se puede jugar con la sexualidad de una persona públicamente en ningún momento».

«Me estás acusando a mí de algo que has hecho tú», le ha recordado Albert. Como respuesta, Avilés ha pedido la intercesión de la presentadora: «Marta, yo no voy a seguir participando porque te digo la verdad. Yo con respeto lo que queráis, de esta forma abro la puerta y salgo. Yo no le veo ninguna oreja al lobo cariño porque si tengo algo es más temple que tú porque no he contestado a tu sinvergonzonería». Lejos de quedarse callado, Albert le ha espetado: «Sí y te lo vuelvo a llamar, lo que has hecho es de sinvergüenza».

Avilés, acorralado por Albert Infante

«No voy a participar de una cosa como está donde se viene desde el exterior disparando», ha vuelto a repetir el recién expulsado. «Si tú hiciste lo mismo conmigo», le ha arreado Albert Infante. Por su parte, José Antonio Avilés insistía: «Se acabó, se acabó». Tal ha sido la tensión que la presentadora ha tenido que intervenir para apuntar: «Necesito que os calméis y que podáis hablar. No es información del exterior, ahora mismo estás expulsado». Una intervención que le ha valido a Avilés para pedir abandonar la sala: «Entonces ¿puedo decidir y levantarme de la entrevista? Yo no voy a permitir que se me llame sinvergüenza en un programa en directo».

«Pero si me has dicho cosas peores, te agarras a lo único que puedes», ha interrumpido Albert. Un comentario que ha terminado con la paciencia de su principal enemigo en la casa, quien ha abandonado el reality súbitamente. «Yo si quieres la entrevista de otra forma, pero de esta no». «Ahora va de educado, de que no se le puede llamar sinvergüenza cuando él ha despotricado de todo el mundo y cosas peores», ha denunciado Albert visiblemente nervioso al tiempo que añadía: «Me he ido por caer en su trampa como le pasó a Álex, por caer en la trampa de este señor».

La salida de Avilés de la casa de ‘GH VIP’

«No tengo nada que decir Marta, hasta aquí he llegado y lo siento mucho. Sé que esto no es remar a favor de obra», ha enfatizado José Antonio Avilés, lo que ha motivado que Albert Infante termine llamándole «cínico». Finalmente, el recién expulsado ha acabado abandonando la casa de ‘GH VIP’.