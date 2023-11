Dulceida echa por tierra así a ‘Socialité’ y María Patiño por lo que propagan sobre ella

El programa de ‘Socialité’ del pasado domingo se hizo eco de unas imágenes de Dulceida y Alba Paul en lo que parecía una discusión de enamoradas. El programa presentado por María Patiño ha seguido muy de cerca a la pareja desde que anunciaron que iban a dar el paso de volver a vivir juntas. Después de ver como el espacio mostró estas imágenes, Dulceida ha querido responderles a través de sus historias de Instagram.

María Patiño dio paso a un vídeo exclusivo del programa en el que Dulceida y Alba Paul aparecían en una discoteca madrileña en mitad de un momento tenso. Las imágenes mostraban a las dos influencers en medio de lo que parecía una discusión, incluso había un punto del vídeo en el que Dulceida daba la espalda a su chica. Una grabación que hizo saltar las alarmas en redes y que ha hecho que la respuesta de la influencer no se haya hecho esperar.

La contundente respuesta de la influencer para callar rumores

Dulceida no se lo pensó dos veces y, según veía el programa en su casa, sentada junto a su novia en el sofá, no dudo en dejar por mentirosa a María Patiño y su programa. «Estábamos hablando de que no paraban de grabar», explicó la joven creadora de contenido para contextualizar las imágenes. «Somos expresivas chicos, y hay música. Discutimos como cualquier pareja, pero justo ayer no», aclaró Dulceida.

El zascas que le acaba de dar Dulceida a Socialite sobre su pelea con Alba en un local se ha escucha hasta en la china🤣🤣🤣

— leon00 (@leon0015194474) November 5, 2023

La influencer explicó a través de sus historias, que se había sorprendido al verse en televisión y que no esperaba para nada la repercusión de esas imágenes. Aclaró, con Alba Paul presente y muerta de risa a su lado, que no estaban discutiendo. En todo caso, su versión de los hechos dejó entrever que se encontraban incómodas por el acoso de la gente en la discoteca, que no paraba de tomar vídeos de ellas.

«Fue una noche muy diver, con muchos morreitos, pero claro, eso no interesa«, sentenció Dulceida al final del texto de su storie lanzando una pulla al equipo de ‘Socialité’. Además, también hacen alusión al vídeo que también mostró el programa de Mario Casas y su nueva novia Eiza González en la misma discoteca.

Con esta reacción de Dulceida queda claro que los rumores de crisis no tenían sentido. Lo que está claro es que la influencer está pendiente de todo lo que se dice de ella y su pareja tanto en redes sociales como en televisión. Ahora solo queda esperar a ver cómo continúa esta nueva oportunidad que se han dado ambas.