Desmontan a Ana Rosa ante cómo se fraguó el contrato de Sonsoles Ónega en Telecinco

Ana Rosa Quintana no para de dar entrevistas ante su salto a las tardes de Telecinco con ‘TardeAR. En una de ellas, la presentadora ha llegado a hablar de su rivalidad con Sonsoles Ónega. Y ante lo que dice sobre cómo la contrató ella, Laura Fa no se ha podido contener.

En la entrevista concedida a Informalia, Ana Rosa Quintana no se cortaba al decir que la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ es buena y por ello fue ella la primera que la contrató. «Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo«, destaca la presentadora de ‘TardeAR’.

Sin embargo, eso no es exactamente así. Y por ello, Laura Fa, que no ha tenido reparos en hablar anteriormente de Ana Rosa Quintana y su miedo a Cristina Tárrega; ahora no duda en recordarle a la presentadora de Telecinco que ella no fue quién contrató a Sonsoles.

Ana Rosa, Laura Fa y Sonsoles Ónega.

«¿Por qué Ana Rosa explica algo que no es verdad? Sonsoles empezó trabajando de reportera en Mediaset con un contrato para el departamento de informativos. Desde la cadena, para la que estaba contratada, le surgieron nuevas oportunidades, como presentar ‘Ya es mediodía’. Pero nunca fue Ana Rosa quien la contrató. ¿Es un simple desliz sin importancia o un intento de la ex reina de las mañanas de quedar, al menos en eso, por encima de su rival?«, se pregunta la colaboradora de ‘Espejo Público’.

De este modo, Laura Fa, que actualmente colabora en Antena 3 no tiene ningún reparo en hablar de cómo Ana Rosa pierde a diario en audiencia con respecto a Sonsoles Ónega. «Ana Rosa asumió antes de su estreno, precisamente en una entrevista, que todo lo que no fuera igualar a su predecesor, ‘Sálvame’, sería un fracaso. Así, traduciendo sus propias palabras, Ana Rosa y su productora están fracasando«, sentencia la ‘Mamarazzi’ en su blog de El Periódico.

«Está claro que la presentadora ha sido durante muchos años la reina de las mañanas, pero está claro también que no es la reina de las tardes. De momento, ese título se lo lleva Sonsoles Ónega», concluye Laura Fa.