Avance de ‘La Promesa’ capítulo 236 con la peor noticia sobre Rómulo y un nuevo secreto

‘La Promesa‘ ha ofrecido uno de sus capítulos más tristes este martes con la marcha definitiva de Lope Ruiz. El personaje que encarna el actor Enrique Fortún dice adiós para poner rumbo a Madrid y trabajar en un prestigioso restaurante. Todos en el servicio le han despedido de una forma muy conmovedora. Además se ha llevado una gratificación económica extra del marqués.

Sin embargo, su baja en la serie de TVE se verá suplida por la irrupción de un nuevo personaje, Jerónimo de Gamboa (Andreas Muñoz). Se presenta en palacio como el ayuda de cámara de don Pelayo, pero en realidad no lo es. Se trata de un traficante de armas que, junto al conde de Añil, montará en La Promesa un centro de operaciones con armamento como para empezar una guerra. Y lo harán usando el negocio de las mermeladas como tapadera. ¿Qué pretenden en realidad? El tiempo lo dirá.

Antes de su llegada a palacio, Pelayo se ha reunido con él en mitad del campo y le ha puesto al tanto de quienes son los miembros del servicio, empezando por Rómulo y Pía y acabando con sus subordinados. Le exige que tenga mucho cuidado con todos para no levantar sospechas. Y le advierte sobre todo de Jana y de Petra, las más espabiladas a su juicio.

Pelayo ha puesto al día a Jerónimo: “Tienes que tener cuidado con Jana y Petra” #LaPromesa



⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/PpPrzbDUfe — La Promesa (@lapromesa_tve) November 21, 2023

Por su parte, Alonso ha tratado de convencer a Cruz de que es conveniente que Curro ayude en La Promesa después de comprobar su pericia con las cuentas y sus buenas ideas. Pero esto no ha hecho otra cosa que provocar que Cruz empiece a sospechar por qué su sobrino parece tan interesado en acercarse al Marqués de repente y así se lo ha comentado a Petra; a la que le ha pedido vigilancia para averiguar si detrás de ese acercamiento hay algún motivo «indeseable».

Jana se ha encontrado en una difícil encrucijada: siente la necesidad de ser sincera con Abel y terminar su relación con él, pero a la par se trata de la mejor coartada para vivir su romance con Manuel sin levantar sospechas. De hecho, María Fernández es la que le ha puesto los pies en el suelo y le ha pedido que estire su relación con el médico para no poner en alerta a una Jimena muy suspicaz, que esta vez ha interrogado a Mauro para sonsacarle datos sobre el viaje de Manuel. Eso sí, ha resultado infructuoso.

Curro también ha seguido intrigado, pero en su caso, por Martina. El muchacho está indagando y no parará hasta descubrir el misterioso secreto que mantiene agotada y alicaída a la chica que ama. Lo que descubre es que la joven podría estar llevando una doble vida, saliendo a altas horas de la madrugada de La Promesa.

Pero para gran susto el que ha dado Rómulo a todo el servicio cuando ha caído desplomado súbitamente a ojos de todos. Tras negar su mal estado de salud e ignorar un chequeo por parte de Abel, el mayordomo se ha quedado inconsciente de la cocina y lo que es peor… ¡Rómulo no respira!

Con estos mimbres, si no puedes esperar a ver el capítulo 236 que TVE ofrecerá mañana miércoles, en El Televisero te dejamos un completo avance con las tramas más destacables:

Avance del capítulo 236 de ‘La Promesa’ – Jueves 23 de noviembre

Jana y Abel en ‘La Promesa’

Tras el grave desmayo sufrido por Rómulo, Abel le diagnostica una enfermedad pulmonar que habría sido leve si se hubiera tratado a tiempo. Esto no parece alarmar al mayordomo, que pretende continuar con su actividad como si nada sin ser consciente de las graves consecuencias que tendrá.

Jimena cambia de actitud mostrándose cercana y comprensiva con Manuel, algo que inquietará, no sólo al joven, sino también a los marqueses. Y Jana confiesa a Abel que, no sólo no estuvo en Córdoba, sino que además hay otro hombre en su vida. El médico se muestra sorprendentemente comprensivo y Jana siente un gran alivio.

Los intentos de Curro por acercarse a Alonso recogen sus frutos cuando el marqués lo invita a viajar con él a Puebla de Tera, para gran enfado de Cruz, que teme que Curro sepa la verdad sobre su origen.

Finalmente, Simona termina contando la verdad sobre las cartas de sus hijos ante la inminente llegada de Antoñito a La Promesa. Entre tanto, el carácter del nuevo ayuda de cámara de Pelayo inquieta a todos, que por ahora no sospechan de la relación auténtica que hay entre él y su “señor”.