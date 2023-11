Avance de ‘La Promesa’ capítulo 232 tras el atroz secreto de Pelayo y la marcha de Jimena

‘La Promesa’ ha ofrecido este martes doble capítulo de estreno en TVE. Feliciano ha contado a Teresa que él mató con sus propias manos a su padre antes de marchar de casa y llegar a palacio. El hermano de Petra le ha explicado que estaba borracho y que se abalanzó sobre él para darle una de sus habituales palizas. Para evitarlo, le empujó, dándose un golpe fuerte en la cabeza y desnucándose. Por tanto, no murió fruto de una caída por las escaleras como así barajó inicialmente la Policía.

Por su parte, Manuel ha regresado tras su periplo con Jana en Galicia. Y lo ha hecho con nocturnidad y alevosía para no dar explicaciones a su familia. Sin embargo, Jimena le ha abordado en el hangar y, aunque le ha exigido la verdad, Manuel le ha mentido. Quien también ha mentido es Jana sobre sus dos días de ausencia. Pero María Fernández no se ha creído a su amiga, sospechando que no fue a Córdoba en realidad. Finalmente, la doncella le ha confesado su viaje de ensueño con Manuel. Y no solo eso, Jana también le ha admitido que es incapaz de querer a Abel como él se merece.

Entretanto, Jana y Curro han vuelto a la cabaña de Ramona y se han encontrado con una dura sorpresa: se ha marchado con su hijo dejando una carta de despedida. Los dos hermanos han acabado desolados al descubrir su partida. Y parece que no va a ser la única, pues Lope ha anunciado su disposición de abandonar ‘La Promesa’. El joven no está a gusto volviendo a ser lacayo y quiere aceptar la propuesta de doña Margarita de poner rumbo a Madrid para trabajar como cocinero en un popular restaurante. De hecho, el propio Lope lo ha comunicado a Pelayo, del que era ayuda de cámara.

Pero si hay algo que ha dejado en shock a los espectadores de la serie de TVE es el turbio negocio de don Pelayo que ha quedado al descubierto. No solo esconde el complot con la marquesa para llevarse a Catalina de La Promesa, sino que además es un peligroso traficante de armas y está utilizando el negocio de las mermeladas para camuflarlas en palacio. El joven ilustre se ha reunido con Jerónimo, un misterioso chico, que le ha hecho entrega de fusiles y ametralladoras de diversos calibres escondidos entre la fruta. Material suficiente como para empezar una guerra.

Mientras, Rómulo, ante la inminente partida de Lope, ha hablado con el marqués para insistirle en la idoneidad de que el joven vuelva a cocinas y evitar que se vaya de La Promesa. Pero Alonso no va a desautorizar a Cruz y se ha negado. En ese momento, el mayordomo ha sufrido un vahído por culpa de su mal estado de salud. El marqués, preocupado, ha amagado con llamar al médico, pero Rómulo le ha quitado la idea mintiéndole: le ha dicho que se ha saltado el almuerzo de hoy.

Por otro lado, la Duquesa de los Infantes le ha leído la cartilla a Manuel por lo mal que ha cuidado de Jimena tras el malogro de su embarazo. Su visita a La Promesa tiene una pretensión o, más bien, una exigencia ineludible: el Duque y ella desean que Manuel y Jimena marchen a vivir con ellos. Ante esta encrucijada, Manuel se ha negado en rotundo y doña Mercedes ha amenazado con poner el nombre de los Luján en boca de todos para que se les cierren todas las puertas si no acepta esta proposición.

A pesar de ello, el heredero de los Luján no ha cedido y la duquesa ha ideado un plan a modo de ultimátum para que Manuel cambie su postura. Por eso, decide llevarse a Jimena a las bravas para que su esposo, acorralado por la presión de sus padres, acabe yendo detrás de ella. Sin embargo, la joven no está muy confiada en que eso suceda, pues conoce bien la terquedad de su marido. ¿Se acabará marchando finalmente o se arrepentirá en el último momento?

Capítulo 232 de ‘La Promesa’ – Viernes 17 de noviembre

Manuel y la Marquesa en ‘La promesa’.

La marcha de Jimena a casa de sus padres es un gran escándalo y eso es algo que la marquesa quiere evitar a toda costa. Jimena da una segunda oportunidad a Manuel, aunque él está más enamorado que nunca de Jana. Curro se acerca a Alonso, quiere conocer quién es en realidad su verdadero padre, y lo hace a través de Catalina. Por eso, le hará una propuesta insólita: controlar las cuentas de La Promesa. Mientras, la primogénita del marqués compagina este cometido con el negocio de mermeladas, la excusa perfecta para estar junto a don Pelayo.

A pesar de los esfuerzos de Rómulo para mantener a Lope en el servicio, el joven cocinero mantiene su plan de trabajar en Madrid. Pero esa no es la única crisis en las cocinas: Simona está muerta de miedo por la futura llegada de su hijo. Pía presiona a Rómulo para que cuente la verdad de los pañuelos ensangrentados; pero el mayordomo lo niega todo. La misma negación en la que se ha instaurado Martina, que afirma que se encuentra perfectamente, aunque sus síntomas despiertan las alertas de Curro ¿está embarazada?