Avance de ‘La Promesa’ capítulo 227: ¿Qué va a pasar con Jana y Manuel tras su marcha?

‘La Promesa‘ afronta este jueves el capítulo 227. Previsiblemente el que será uno de los que más van a marcar a todos los espectadores de la serie y, particularmente, a ese fenómeno fan que ha logrado cosechar la exitosa ficción de TVE.

Y es que, tras la divertida y opulenta fiesta de máscaras que se ha celebrado en palacio durante los episodios de este martes y miércoles, donde Jana y Manuel han aprovechado que ocultaban sus identidades para dar rienda suelta a su reprimida pasión, llega la traca final que nadie esperaba.

Aunque todos desconocen con quién se pasó toda la velada bailando y en actitud cariñosa, las habladurías acerca de que Manuel no se despegó de una misteriosa jovenzuela mientras Jimena estaba recluida en su habitación corren por toda La Promesa. Tanto en la planta noble como en el servicio.

De hecho, la marquesa y la propia Jimena le han puesto contra las cuerdas con un duro sermón que, lejos de arañar un ápice de arrepentimiento en Manuel, ha precipitado que el heredero, harto de soportar una vida que no quiere, vaya directo al hangar y proponga a Jana marcharse juntos en el aeroplano a un lugar muy especial. En ello ha tenido mucho que ver también una conversación con su tía Margarita.

«No sabes las ganas que tenía de verte, llevo todo el día pensando en ti», le ha dicho Manuel a Jana cuando se ha reencontrado con ella tras la fiesta de máscaras. «Y yo en usted, de hecho no me tocaba limpiar el hangar, pero pensé que podría estar aquí». le ha confesado la doncella.

«Solo tengo una cosa en la cabeza y es volar, volar contigo. No me digas que no. Quiero llevarte a un sitio, hay algo muy especial que quiero que veas y tiene que ser ahora», le ha emplazado el joven ilustre. Y así es como ha acabado el capítulo 226 de ‘La Promesa’ de este miércoles, 8 de noviembre, como antesala a lo que viviremos mañana mismo y que, sin duda, hará las delicias de los seguidores de la historia de amor prohibido de Jana y Manuel.

Manuel y Jana van a volver a volar juntos: “Quiero llevarte a un sitio, ahora” ❤️ #LaPromesa



⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/FQw6Q39aZm — La 1 (@La1_tve) November 8, 2023

Avance del capítulo 227 de ‘La Promesa’ – Jueves 9 de noviembre

Jana y Manuel se fugan de ‘La Promesa’.

Manuel se ha marchado repentinamente, Jimena lo busca por todas partes, pero Cruz no tiene ni idea de a dónde se ha ido ni con quién. Es una nota de su hijo la que desvela sus intenciones, pero la furia de la Marquesa se desata al descubrir que hay alguien que ha incitado a Manuel a marcharse: se trata de Margarita.

Realmente, Manuel se ha ido a la playa y no lo ha hecho solo. Jana, fruto de un arrebato, ha aceptado la proposición y lo ha acompañado a ese paraíso donde no solo tienen la posibilidad de dar rienda suelta a su amor como nunca antes, sino también de conocerse muy a fondo.

Simona sigue siendo incapaz de dar respuesta a la carta de su hijo. Candela pedirá ayuda a un transformado Lope, para ver si él puede conseguir que la cocinera deje atrás aquello que le impide responder a Antoñito. Las lecciones de Rómulo a Mauro no han terminado ni mucho menos. El mayordomo sigue impartiéndole clases, pero el lacayo descubrirá el terrible secreto que oculta su superior.