A Kiko Hernández le preguntan por ‘TardeAR’ y responde con estos incontestables términos

Kiko Hernández ha roto su silencio sobre la cancelación de ‘Sálvame’ cinco meses después y respecto al nuevo modelo que está buscando implantar Telecinco. Y, como no podía ser de otra manera, también ha sido preguntado por ‘TardeAR’, el magacín vespertino de Ana Rosa Quintana con el que han sido reemplazados en la parrilla.

Sin embargo, ha confesado que no ve nada de televisión desde que se ha producido este cambio tan radical en su vida sin ‘Sálvame’ y recién casado con Fran Antón. Admite que «solamente veo Netflix» y que, pese a que lleva más de dos meses de emisión, aún no ha dado ni un minuto de audiencia a ‘TardeAR’.

«Juro por Dios que no lo he visto. ¿Pero sabes por qué no? Porque yo me he ido a grabar a Netflix, 15 días después me he casado, prepara una boda, después me he puesto a hacer una, dos, tres obras de teatro, más luego la apertura del teatro de Las Vegas», ha explicado muy tajante Kiko Hernández en declaraciones para The Objective.

«No he tenido ni un minuto de tiempo, pero ni un minuto para ver ‘TardeAR’. Ni un minuto para ver una peli en Netflix, es que no he tenido ese tiempo», insiste Kiko. No obstante, sí que revela que hay excolaboradores de ‘Sálvame’ que siguen el infoshow de Ana Rosa Quintana: «Sé que hay compañeros míos que ven algo».

Así, desde que ‘Sálvame’ cerró sus puertas en junio, Kiko Hernández se confiesa «totalmente desconectado» de la pequeña pantalla. «Haciéndome una desintoxicación brutal, porque creo que hemos estado mucho tiempo trabajando ahí y que necesitábamos también desconectar. El que siga viendo ahora la tele de los que han estado en Sálvame es que está un poco tarado porque necesitas parar», sentencia ante el citado medio para justificar por qué no ve ‘TardeAR’.

En otro orden de cosas, Kiko Hernández prefiere no entrar en cuestionar la decisión de Mediaset de retirar ‘Sálvame’ pese a ser líder de audiencia. «Creo que cada empresa puede hacer lo que le dé la gana como le dé la gana. Yo no soy nadie para decir si me parece bien o me parece mal», asevera.

No obstante, no ve muy atinado este cambio de parrilla en Telecinco. Y los datos así lo constatan: «No creo que sea la opción más correcta, pero si lo decidieron así, son decisiones empresariales y yo ahí no me meto».