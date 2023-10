«Yo abandono»: El fuerte desencuentro de Josep Pedrerol y Samanta Villar en ‘Espejo Público’

Este jueves 5 de octubre se ha vivido un momento de gran tensión en ‘Espejo Público’ entre Josep Pedrerol y Samanta Villar. El presentador de ‘El Chiringuito’ y la periodista se han enfrentado por las condiciones económicas de mujeres y hombres en el fútbol. Hasta tal punto que Susanna Griso se ha visto obligada a intervenir.

Todo empezó cuando Josep Pedrerol dijo que entendía que las futbolistas ganasen menos que los hombres, ya que generan menos dinero que ellos. «Depende de la oferta y la demanda. Si hay más oferta, tienes más dinero y más posibilidades», aseguró el comunicador catalán.

Pero Samanta Villar no estaba para nada de acuerdo con él: «Pero si le estás negando un sueldo de 30.000 míseros euros al año a una jugadora, ¿cómo pretendes que te dé resultados para luego llenarte estadios? Les impedimos que se profesionalicen, no les damos los medios para que puedan mostrar lo que hacen… Pero claro, es que no llegáis a los resultados».

Josep Pedrerol se niega a debatir con Samanta Villar

Estas palabras enfurecieron más a Josep Pedrerol, quien le espetó: «No estamos en eso. El populismo tuyo no me interesa». «Pues el populismo tuyo a mí menos», le replicó ella. Ante esto, su compañero se negó a seguir debatiendo sobre este asunto: «Yo este debate no, yo abandono. Este debate no merece la pena, no me interesa nada. No es serio…».

«Hagamos un debate serio para la gente que nos ve, por favor. Aquí defendemos todos que hay que mejorar el fútbol femenino, pero lo tuyo ya me parece una broma», sentenció, indignado, el presentador de Atresmedia, antes de que Susanna Griso interviniese para cortar la discusión.