Una concursante de ‘Got Talent’ estremece a todos: «Necesito ayuda, me estoy muriendo»

Clara Madrid es una joven de 22 años que ha llegado ‘Got Talent España‘ dispuesta a «hacer algo sobre el escenario que nunca antes se ha hecho» en la edición española del programa. La concursante tenía un claro propósito con su actuación: «Quiero que Risto me entienda cuando cuente mi historia. Esta actuación se la dedico a mi madre y a mi hermana por ser el apoyo esencial para los momentos duros que he pasado y aún hoy sigo pasando».

Clara es poetisa y la poesía para ella ha sido su salvavidas, literalmente. Así ha contado su historia a los jueces de ‘Got Talent’: «Hace cinco años me diagnosticaron anorexia y no era capaz de contarle a nadie cómo me sentía, solo podía expresarlo a través de la poesía».

«Empiezas a perder peso y acabas tocando fondo de una manera tremenda ante la cual tienes que decidir si quieres vivir o morir», ha reconocido. Además, ha asegurado que «mi madre y mi hermana han sido mi mayor apoyo». Por último, la joven ha querido dedicar su actuación «a todas esas personas que sufren un TCA y que piensan que no se puede salir. Es duro, yo aún hoy sigo en tratamiento, pero se puede salir».

Los jueces de ‘Got Talent’ se emocionan con el testimonio de Clara

Los versos de Clara han sido estremecedores. Una poesía de apenas unos minutos en los que ha contado lo que es convivir día tras día con esta terrible enfermedad. «Me estoy muriendo. Necesito ayuda», dice una parte del poema que ha puesto la piel de gallina a todos los presentes.

Los jueces de ‘Got Talent’ no han podido evitar emocionarse muchísimo con la actuación de la concursante. Y ella ha acabado rompiéndose al poder abrazar a Risto, su ejemplo a seguir. Así se lo ha reconocido ella misma: «Soy tu mayor fan, desde que era muy pequeña».

Además, la joven le ha regalado su propio libro de poesía y también le ha traído el libro del publicista para que él se lo firme. Clara ha roto a llorar cuando éste le ha dado un sí. «No solo es por tu mensaje, también es por lo bien que escribes. Para mí es un súper sí”, ha sentenciado el presentador de ‘Todo es mentira’.