Susanna Griso impugna a Gema López por lo que asevera de Ana Obregón: «Me da rabia»

A Susanna Griso no le ha hecho ninguna gracia los términos en los que ha hablado Gema López sobre Ana Obregón cuando ‘Espejo Público‘ ha abordado la reaparición pública de la bióloga en un evento que tuvo lugar este martes por la noche.

«A ver, que Ana Obregón ha herido alguna sensibilidad en las mujeres del equipo de ‘Más Espejo’«, ha introducido inicialmente la presentadora de Antena 3 antes de dar paso al vídeo con las declaraciones de la actriz. «Ayer acudía a un acto y no nos gustó lo que dijo; hasta tres veces nombró a su hija y el sacrificio que supone separarse de ella tras 6 meses», ha avanzado Gema.

«Es el primer día, la primera noche que salgo en seis meses desde que nació y me siento muy triste», fueron las palabras que pronunció Ana Obregón. Y tras emitirse en el magacín de Susanna Griso, la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha sido muy tajante: «Seis meses para volver a trabajar. Entonces, las que hemos tardado tres semanas en incorporarnos debemos ser súper malas madres y no sufrimos…».

«Es que eso no lo puedes criticar porque el sentimiento que tiene cada madre es libre», le ha rebatido Miquel Valls, que se ha sentido violentado con la cara con la que su compañera le ha mirado: «Gema, me estás mirando fatal, parece que me vayas a disparar«. «Te miro mal porque las mujeres hoy en día a los cuatro meses como mucho están obligadas a tener que ir a trabajar y no pueden permitirse estar en su casa. Por lo tanto, me parece una falta de respeto«, ha insistido Gema López. «Pero me parece que también puede verbalizar el que se sienta triste por dejarla una noche por primera vez», le ha vuelto a contrariar Miquel.

En ese momento, Susanna Griso ha entrado en el debate y ha confrontado a Gema por cuestionar de esa manera a Ana Obregón: «Yo hay una cosa que siempre me da rabia, que es que la gente cuestione los duelos ajenos y las bajas por maternidad. Porque, oye, tan lícito es que estés tres semanas como tres meses o que pidas seis porque quieres disfrutar de tus hijos y todo bienvenido sería».

«Ojala todo el mundo pudiese pedirse un año, ojalá que todas las mujeres pudiesen permitirse eso. No todas pueden y no en todos los casos se puede. Yo es que creo que como ha abusado en exceso del tema de la niña y, sobre todo, ha mentido. Esta mujer sí ha trabajado y con todo el derecho, porque la hemos visto participar en diferentes programas en otra cadena», ha desmontado Gema López.

«Lo que me chirría a día de hoy es que sigue estando siempre presente por delante la hija, y creo que ya toca hacer vida sin que todo el rato esté delante la niña», ha apostillado por otro lado Alonso Caparrós.