Gema López habla en estos términos de Jorge Javier tras fulminarle sus ‘Cuentos Chinos’

El pasado 23 de junio Gema López, como el resto de sus compañeros de ‘Sálvame’, se quedaba sin trabajo tras decir adiós al programa con el que llevaban 14 años triunfando en las tardes de Telecinco. Sin embargo, la periodista no tardó en recibir una jugosa oferta por parte de Antena 3. En concreto, la oferta llegaba de la mano de Susanna Griso y ‘Espejo Público’.

Desde el pasado mes de septiembre, la sección de crónica social del magacín matinal, ‘Más Espejo’, comenzaba una nueva etapa con Alberto Díaz, exdirector de ‘Sálvame‘, al frente. Y este quiso contar con Gema López como copresentadora. Esta incorporación supone el regreso de la periodista a Antena 3, 15 años después de triunfar con ‘¿Dónde estás corazón?’, el programa de crónica rosa que presentaba Jaime Cantizano.

La colaboradora se ha sincerado sobre esta nueva etapa profesional en una entrevista concedida a Lecturas.com. «La gente se pensaba que cuando acabase ‘Sálvame’ se acabaría todo pero no, no ha sido así. Porque aunque estemos unos en un sitio y otros en otro hay una unión de muchos años y sobre todo un apoyo», ha reconocido la periodista durante la presentación del último libro de Cristina Soria, la que fuera coach del programa vespertino de Telecinco.

«Siempre iré con la mochila de ‘Sálvame'», reconoce Gema López

Gema López siente que su etapa en ‘Sálvame’ ya es agua pasada, pero es consciente de lo feliz que ha sido y de los éxitos que le ha dado. Aunque ahora está volcada en su nuevo trabajo en ‘Espejo Público’: «Yo digo que siempre iré con la mochila ‘Sálvame’, pero es una buena mochila. Me llevo el aprendizaje de los diez años que estuve allí. Estoy muy orgullosa, soy lo que soy por todos los sitios en los que he estado».

Han sido muchas las voces que han pedido el regreso del que fuera programa estrella en las tardes de Telecinco. En caso de que así fuera, ¿regresaría Gema López? Ella lo ve «un poco complicado, pero nunca digo de esta agua no beberé. El último día que terminó ‘Sálvame’ me preguntaron si me iba a Antena 3 pero ahí no tenía nada cerrado y ahora mismo estoy allí y estoy feliz. Estoy trabajando súper a gusto pero no sé qué va a pasar en un futuro porque yo soy trabajadora y a mí lo que me gusta es trabajar».

La nueva copresentadora de ‘Espejo Público’ se siente la mar de feliz en Antena 3: «Ha sido un reencuentro con mucha gente porque estuve diez años trabajando, primero en ‘Sabor a ti’ y luego en ‘¿Dónde estás corazón?’ y entonces el primer día que entré en ese pasillo me vinieron un montón de imágenes y de recuerdos. Y luego ha habido mucho reencuentro con el equipo técnico. Me siento súper mimada y con Susanna súper a gusto. Me lo está haciendo mucho más fácil».

La periodista está encantada de su regreso a Antena 3

«El primer día ya dije a Susanna Griso que les veía muy ‘peinados’; dentro de la línea editorial de lo que es el programa hemos ido abriendo puertas y márgenes para hacer otras cosas, siempre dentro de su línea. Y la verdad es que vamos por ese camino y estamos felices», ha reconocido Gema López, respecto al rumbo que ha tomado ‘Espejo Público’ en relación a su sección de crónica social y corazón.

Eso sí, ha bromeado con la presencia de Alberto Díaz, quien ya fuera su director en ‘Sálvame’: «No me libro de Alberto Díaz. Hay entre nosotros tanta confianza que para mí era muy cómodo y me daba mucha seguridad tenerle ahí. Cuando empiezas algo nuevo tienes que enfrentarte a muchas cosas y tener a una persona ahí que te conoce tan bien y que te dirige te da una seguridad total. Y que él es más malo que yo pero, claro, él no sale en la tele».

Gema López sobre Jorge Javier: «Pronto habrá un proyecto para él»

Gema López también ha hablado en su entrevista a Lecturas.com sobre el estado de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’: «Hablé con él durante la emisión del programa y el día que estrenó. Le conozco y sé que necesita su tiempo. Le he mandado un mensaje muy cariñoso pero no hemos podido hablar aún. Creo que Jorge sale de todo, esto se borrará rápidamente porque es un maestro de la comunicación. No es porque sea mi amigo, pero es que maneja los tiempos televisivos como muy pocos en la tele lo hacemos. Pronto habrá un proyecto para Jorge Javier», vaticina la periodista.

No obstante, reconoce que «no hay una varita mágica en televisión. Si la tuviéramos, todos haríamos unas audiencias bestiales. Todos hemos tenido programas que no han funcionado y nuestras carreras han salido adelante. Insisto, Jorge Javier Vázquez en un plató y en directo es un excelente maestro de ceremonias. Va a salir de esto perfectamente, los programas se acaban pero la gente no, la gente evoluciona». Además, ha dejado claro que su relación con casi todos sus excompañeros de ‘Sálvame’ es excelente: «Por ejemplo, yo con Patiño o Chelo llevo trabajando más de veinte años. Ahora no los veo en el día a día pero esto no se rompe», sentencia.