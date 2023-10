Sonsoles Ónega, tras lo ocurrido ayer en su programa: «Presento mi dimisión irrevocable»

Sonsoles Ónega cometia un sonado error este miércoles, 18 de octubre, a la hora de presentar a uno de sus colaboradores. Todo sucedía cuando la presentadora se desplazaba a su sección ‘Flash’ para hablar de las cenizas de Carmen Sevilla y de la herencia de la artista.

«Nos acompañan esta tarde, Alejandra Prat, Pilar Vidal, Dani Carande, Marta Bolonia…», empezaba presentando Sonsoles Ónega, dando así paso a los tertulianos que le acompañaban en la tarde de Antena 3. Sin embargo, a la presentadora no le acababa de gustar el tono del programa: «¿Podéis ponerme una música o algo que esto parece lo que no es?».

Al instante, el equipo le ponía uno de los últimos éxitos de Beyoncé mientras ella daba la bienvenida a «Pablo Sebastián«. Eso sí, Sonsoles Ónega daba un paso más allá y, con toda su buena intención, presentaba al colaborador de la forma que lo conoce toda España: «Estamos con el pianista de Parada de toda la vida».

No obstante, esta aclaración dirigida a la audiencia no le hizo mucha gracia al músico, que se quejó en directo. «Eso no, eso no… El pianista y ya está», le replicaba a Sonsoles Ónega, que se justificaba: «Perdone, lo pone en el guion. ¿Lo pone o no lo pone? Yo tengo algunas lagunas…».

Entretanto, los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ le explicaban a la presentadora que sí que había sido pianista de José Manuel Parada, pero que, sin embargo, ahora no mantienen una buena relación, por lo que Pablo Sebastián evita hablar de él.

Al conocer esta información, Sonsoles Ónega advertía con tomar una drástica decisión: «Pues voy a dimitir. Presento mi dimisión irrevocable en este momento. Pero amigo de Carmen Sevilla sí, ¿no?». «Sí y ahijado de Carmen Sevilla también», le respondió el músico.