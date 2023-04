El pianista Pablo Sebastián actualiza el estado de salud de Concha Velasco: «Me dijo ayúdame»

En los últimos tiempos, Concha Velasco ha dado varios sustos por su delicado estado de salud a los 83 años. Y es que desde que la actriz ingresó en una residencia hace más de un año, su empeoramiento de salud ha sido progresivo. Por ese motivo, las visitas a la intérprete se han restringido en los últimos tiempos. En ese sentido, hace una semana ‘Fiesta’ se hacía eco de la queja de su hermano Manuel por no dejarle ir a ver a su hermana.

Quién si ha podido ver a Concha Velasco recientemente ha sido Pablo Sebastián. El que fuera el pianista de ‘Cine de barrio’ y a quién vimos por última vez como concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ha revelado cómo vio a su amiga y compañera en su última visita.

«Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. El día que fui me dijo ‘ayúdame’. Estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama», relata en unas declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Pablo Sebastián cuenta que Concha Velasco ya «no se sostiene» ella sola de pie y por ello va en silla de ruedas para moverse de un sitio a otro. De hecho, en las últimas imágenes que se han visto de la vallisoletana eran en silla de ruedas.

Pablo Sebastián: «Concha Velasco está muy bien de la cabeza»

Pero pese a sus problemas de movilidad, Pablo Sebastián recalca que su amiga Concha Velasco «de la cabeza está muy bien». «Nos pusimos a cantar eso de ‘Mamá, quiero ser artista’. Se acuerda de todo y me dice que fue muy feliz trabajando conmigo», insiste el pianista.

Asimismo, el que fuera conocido como «pianista de Parada», asegura que pese a todo lo que se dice, Concha Velasco recibe a menudo visitas de «muchos amigos» y «muchos actores» que van a visitarla porque le hacen muy feliz esos encuentros. «Manuel es un encanto. Cada vez que le digo voy a ver a tu madre, nunca me pone problemas», asevera Sebastián sobre Manuel Velasco, el hijo de la actriz.

Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho, Pablo Sebastián ha aprovechado las cámaras de Europa Press para atacar a Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla por no permitirle ir a verla y tenerla aislada. «A veces te lo dice de malas maneras. Se ve que le exigen ir y él dice que no, que no se puede, y cuelga el teléfono», se queja.