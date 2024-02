Atronador aplauso a Ana Belén por lo que ha hecho con Concha Velasco en los Goya 2024

Como era de esperar, la gala de los Premios Goya 2024 le ha hecho un homenaje muy especial a una de las artistas que nos dejó el pasado año, Concha Velasco. Y más después de que esta edición se haya celebrado en Valladolid, la tierra natal de la actriz y presentadora. Un guiño que han protagonizado Ana Belén y Los Javis, los maestros de ceremonia de la gala.

«Quien me iba a decir que yo iba a presentar la gala de los Premios Goya, que responsabilidad. Menos al que con la edad te de igual lo que piensan los demás. A veces a una le entra el síndrome del impostor pero es que esto de ser artista funciona así. Una nunca sabe que estará haciendo al mes siguiente si rodando una película o poniendo copas en un bareto», empezaba diciendo Ana Belén.

«Pero la convicción de estar formando parte de algo importante nos anima a muchos a seguir para adelante. El cine es un reflejo de la sociedad que vivimos. Nos ayuda a entender otras realidades. Y bueno historias que deben ser contadas nunca nos van a faltar. En medio del dolor que están provocando estas guerras, de la desigualdad, de la crispación nuestro cine abre una ventana y nos permite ver el mundo con otros ojos y lo que no se cuenta no existe», proseguía diciendo Ana Belén antes de referirse a Concha Velasco.

Y es que Ana Belén se acordaba de algunos de los papeles más importantes de Concha Velasco. «Trabajar de cara a los demás nos hace estar en primera línea. Cada película sirve para que el público reflexione y si a veces están reacios nuestro arte se lo facilita. Esto no es mío pero lo suscribo totalente. Es de uno de mis grandes referentes, uno que siempre tengo presente porque me enseñó que si quiero ser artista debo luchar por ello, aunque a veces sea un tormento y me den ganas de gritar pim pam pum fuego para luego encomendarme a Santa Teresa. Cada vez que tengo un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica yeyé», concluía Ana Belén.

Tras ese alegato en el que ponía en valor todo lo que hizo Concha Velasco, Ana Belén hacía un homenaje a la artista vallisoletana al versionar su «Mamá quiero ser artista» y «La Chica-Yeyé» primero en solitario y después junto a Los Javis, que se unían justo al final de la actuación.

Los #Goya2024 rinden homenaje a Concha Velasco.@OficialAnabelen y Los Javis cantan 'Mamá, quiero ser artista' y 'Una chica Yeyé'.https://t.co/fQCxby6Z4J pic.twitter.com/YfQGeOstWy — RTVE (@rtve) February 10, 2024

Lluvia de aplausos a Ana Belén por su homenaje a Concha Velasco en los Goya 2024

Lo de Ana Belén es de otro planeta..

Y no admito debate!

Orgullo de seguirla desde bien pequeña.. Y ahora ser la pequeña en sus conciertos ❤️ #Goya2024 — Sandra (@Sandra_Drita) February 10, 2024

Ana Belén homenajeando a Concha Velasco. Yo me muero ❤️ #Goya2024 — @dravensito 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@hportales) February 10, 2024

Precioso el homenaje de @OficialAnabelen a Concha Velasco en la gala de los #Goya2024 #Valladolid #ChicaYeYe — Enrique Prieto Heras (@EnriquePrietoHe) February 10, 2024

Precioso homenaje a Concha Velasco en los #Goya2024 @OficialAnabelen es que es maravillosa. Fuerza, elegancia, voz y una presencia escenifica apabullante ♥️👏🏻🎙️ enhorabuena pic.twitter.com/KEKByfXZ82 — Salvador Jiménez (@svjimenez) February 10, 2024

Merecido homenaje a Concha Velasco#Goya2024 — Juan Ignacio (@juanig3) February 10, 2024

Ha sido lo mejor de la noche hasta el momento. ¡Viva Concha! Y viva Ana Belén. #Goya2024 — Robert Calvo (@robert_calvo) February 10, 2024

La calidad vocal de Ana Belén no es de este planeta. #Goya2024 — Íñigo Picabea Andrés 🏳️‍🌈 (@InigoPicabea) February 10, 2024

Si Ana Belén es la mejor, se dice y punto #Goya2024 — Sara (@Sara_YanguasB) February 10, 2024

Hay que reconocer que ha sido muy buena idea ponerlos a cantar "Mamá, quiero ser artista, ¡Oh! Mamá, ser protagonista" #Goya2024 pic.twitter.com/um5JnZzei1 — Pedro J. García (@fuertecito) February 10, 2024

