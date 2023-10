Sonsoles Ónega lidia con su entrevista más bronca y acaba en despedida: «Adiós, señora»

Este martes 3 de octubre, Sonsoles Ónega conectaba en directo desde ‘Y ahora Sonsoles’ con José María Caballero, abogado de Juan Inglés, el propietario de la discoteca de Murcia cuyo incendio el pasado fin de semana dejó trece fallecidos. En un momento de la conexión, la presentadora se vio obligada a intervenir para cortar las declaraciones del letrado ante su falta de sensibilidad.

El trágico incendio se ha convertido, lamentablemente, en uno de los temas de los últimos días. Y es que, al parecer, la discoteca no tenía licencia y se habría ordenado su cierre en el año 2022. Por ello, en el programa de Antena 3 han querido contar con dos importantes testimonios. Por un lado, el del abogado del dueño del local, y por otro, el de un familiar de unas de las víctimas.

Sonsoles Ónega conectó en directo con una de sus reporteras que se encontraba con el abogado del dueño de la discoteca incendiada. El letrado en todo momento tenía puesto el pinganillo para escuchar todo cuanto se decía en el plató. Caballero explicó que la licencia que tenía el local cesó por subarrendar una parte de la discoteca, pero que sí que contaba con todos los requisitos para llevar a cabo su actividad, y se ha distanciado de la discoteca Fonda Milagros, donde comenzó el fuego. «Prueba de que se cumplen las condiciones es que cuando sucede este hecho en la Sala Teatre no existe ningún tipo de víctima ni de daño personal en ella», insistió el abogado.

Sonsoles Ónega, muy molesta ante la insensibilidad del abogado

Además, dejó claro que su representado «está consternado por estas noticias que se están dando». Sin embargo, la comunicadora se mostró muy molesta con las palabras utilizadas por el letrado, al que ha recordado que «para mí la noticia es que hay 13 muertos, lo otro lo defenderá usted en los tribunales». De esta forma hacía referencia a si realmente tenían o no licencia para la apertura del local. «Lo que nosotros mantenemos es que Teatre ha sido perjudicada», insistía el abogado.

Unas palabras que hacían perder la paciencia de la presentadora del espacio. «Mire no diga eso en la televisión porque perjudicado… perjudicadas son las trece familias, cuyos cuerpos calcinados no han podido ni ser identificados. Permítame que por lo menos le diga eso. Gracias por atendernos», le espetó Sonsoles Ónega, pretendiendo así zanjar la conversación.

Sin embargo, el abogado, lejos de quedarse callado, respondía con dureza a la periodista: «Usted permítame que yo diga lo que crea conveniente. Si usted quiere que yo hable…». Pero ella no le dejaba terminar la frase, y le interrumpía para recordarle que «también es mi obligación reclamar un pelín de sensibilidad, un poquito».

El letrado amenaza con abandonar la conexión

Esto hizo que el abogado le dijese adiós, con la intención de quitarse el pinganillo, mientras le decía: «Pues nada, buenas tardes. Yo digo lo que tengo que decir, si a usted no le gusta pues terminamos la declaración. Adiós, señora». Pero Sonsoles Ónega no estaba dispuesta a terminar así la conversación. «No, no, no. A mí ni me gusta ni me disgusta, pero raya la insensibilidad», sentenció la conductora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Por su parte Antonio Naranjo, colaborador del programa, interrumpió el tenso momento para recriminarle a Caballero sus palabras: «No diga usted que su cliente es el más afectado habiendo 13 muertos». A lo que el abogado le replicaba: «Si usted no es cura, no venga usted a dar misa y no me diga lo que tengo que decir». Pero Naranjo le recomendó que tuviese un poquito de humildad: «Ha amenazado con irse, y si fuera yo ya le habría dicho que se fuera», concluyó el colaborador.