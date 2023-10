Pepe Ribagorda se manifiesta de este modo en cuanto le preguntan por Daniel Sancho

Hay noticias de tal impacto que cuesta darlas. Y eso es lo que le pasó a Pepe Ribagorda cuando le tocó informar del asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia. Un crimen que él ha calificado de «atroz».

El presentador de ‘Informativos Telecinco’ fin de semana acudió el pasado jueves al evento organizado por Bodegas Cepa 21 en el Palacio de Cibeles. Y allí atendió al reportero de Europa Press, quien quiso conocer su opinión sobre la que ha sido una de las noticias más impactantes del verano.

«¡Imagínate! Tuve que dar la noticia porque todo pasa en fin de semana. Fue muy traumático, de no creérselo. No sabía nada de la situación familiar del actor, ni sabía de la existencia del hijo, no tenía ni idea. No obstante, me resultó atroz. Una cosa realmente…», ha empezado diciendo Pepe Ribagorda.

La reflexión de Pepe Ribagorda sobre el caso de Daniel Sancho

Tras esto el periodista ha hecho una importante reflexión: «Fíjate que doy noticias y noticias, pero esa es una de las que me voy a quedar con ella porque me pareció especialmente atroz. Me ha marcado y no la olvidaré, como el crimen de Pioz». Y es que considera que es una de las noticias más «aberrantes» que le ha tocado dar a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

«Hay determinados crímenes que son tan aberrantes que me cuesta asimilarlos e incluso tener que informar de ellos me conmueve todavía. No somos ajenos a las noticias que damos los periodistas», ha concluido Pepe Ribagorda.

Cabe recordar que Daniel Sancho permanece en prisión en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar, presuntamente, al cirujano Edwin Arrieta. Un crimen por el que la Fiscalía pide para él la pena de muerte. Sin embargo, no será hasta finales de este año cuando se celebre el juicio y se conozca su condena final.