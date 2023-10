Paz Padilla responde en estos términos al duro ataque del exdirector de ‘Sálvame’

David Valldeperas, uno de los directores más reconocidos de ‘Sálvame’ se ha abierto como nunca con Malbert en ‘Querido hater’ a la hora de hablar de la cancelación del programa. Pero tampoco se ha cortado nada al sentenciar su relación con Paz Padilla tras la polémica salida de la presentadora del formato de La fábrica de la tele.

«Se nos rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla ni la quiero tener. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame», aseguraba David Valldeperas en su entrevista para el podcast de Podimo.

Pero lejos de quedarse ahí, David Valldeperas llega a decir que cree que Paz Padilla se acercó a él por «interés». «Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado. Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés y por tener un aliado en la dirección en un show complicado. Es la única conclusión a la que puedo llegar», asevera el director.

A Paz Padilla le preguntan por lo que dijo David Valldeperas y su respuesta no deja lugar a dudas

Ahora, la prensa ha querido preguntarle a Paz Padilla por estas declaraciones de David Valldeperas sobre ella. Sin embargo, la actriz de ‘La que se avecina’ desconocía que el director de ‘Sálvame’ hubiera hablado de ella. «¿Qué ha pasado, otra vez? ¿Qué ha dicho?«, preguntaba la gaditana después de que el reportero de Europa Press le preguntara por ello durante un evento en una bodega.

«Yo a David Valldeperas lo quiero mucho, lo he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien. Yo quiero a todos mis compañeros. Estoy muy centrada en lo mío», proseguía diciendo Paz Padilla sin querer entrar en guerra con nadie. «Yo ahora mismo estoy aquí, una vida es muchas vidas y no piso suelo pisado. Siempre estoy consciente ya de lo que me toca vivir, y es el consejo que doy. Que la gente viva el aquí y el ahora», añadía la presentadora.

«¿De qué me sirve pensar donde estuve ayer? Yo soy lo que soy y ya está, no os puedo decir nada más. Que estoy feliz y solo quiero que todo el mundo sea feliz. Fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra», sentencia Paz Padilla zanjando la polémica y pasando página de todo lo que pasó con ‘Sálvame’ tras su espantada tras una discusión con Belén Esteban por las vacunas del coronavirus.