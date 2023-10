Paloma Barrientos no aguanta más y revienta ‘TardeAR’: «No se puede hablar»

Este jueves, el club social de ‘TardeAR’ se convertía en una jaula de grillos con todos los colaboradores pisándose los unos a los otros y es que todos querían hablar al mismo tiempo. Hasta el punto de que Paloma Barrientos se quejaba de que no le dejaban hablar y obligaba a Ana Rosa a intervenir.

Nada más empezar ‘SalseAR’, la sección de corazón se notaba que los colaboradores estaban exaltados con el tema de la tarde. Y es que ‘TardeAR’ se hacía eco de la denuncia que han recibido los hijos de la duquesa de Alba por un presunto delito medioambiental.

Así, parece ser que según la guardia civil, en una finca que es propiedad de una sociedad de los Alba habría ocho pozos clandestinos en Doñana. Después de que Eugenia Martínez de Irujo haya sido citada a declarar, ‘TardeAR’ ha querido conocer la opinión de su hermano Cayetano Martínez de Irujo, que se encuentra en guerra con sus hermanos desde hace meses. Y gracias a Paloma Barrientos se ha podido escuchar el testimonio del ex-jinete.

Paloma Barrientos explicaba de primeras que Eugenia estaba siendo investigada porque es una sociedad que cada cuatro años cambia de dueño entre los hermanos Alba. «Cuando se descubre esta historia la presidenta es Eugenia pero ella no tiene nada que ver», explicaba la colaboradora.

Mientras Paloma Barrientos estaba dando su explicación, eran varios compañeros los que la interrumpían. Así, tanto Antonio Montero como Leticia Requejo e Iván García trataban de hablar a la vez. Algo que llevaba a que Antonio Rossi hiciera gestos de que se estaba volviendo loco con tantas voces y levantaba la mano para poder hablar él.

Paloma Barrientos trataba de contestar a una pregunta de Antonio Montero cuando era cortada por Ana Rosa Quintana y le daba el turno a Antonio Rossi. «Dejadme a mí un momento por favor», pedía el tertuliano. «Es que no se puede hablar», se quejaba Barrientos harta de no poder terminar con su explicación sobre el asunto.

Ana Rosa corta a Paloma Barrientos en ‘TardeAR’: «¿Podemos hablar de uno en uno?»

Después, ‘TardeAR’ emitía la grabación de Paloma Barrientos a Cayetano Martínez de Irujo, lo que llevaba a que la colaboradora corrigiera a Miguel Ángel Nicolás que daba paso a las imágenes asegurando que el jinete había hablado mal de su hermana. Y en pleno debate, volvían a pisarse los unos a los otros.

Era entonces cuando Ana Rosa cortaba a todos para pedirles que dejaran de hablar todos a la vez. «Disculpadme. ¿Podemos hablar de uno en uno? Es que llevamos 20 años, por favor. La gente que está aquí, y que han venido y son encantadores y están calladitos, no entienden. Los que están en sus casas no entienden. Y cada uno tenéis vuestros argumentos, muy buenos y estáis muy bien informados», les pedía la presentadora.

«No, si yo no tengo argumentos. Yo pregunto y responden. No son mis argumentos, no es mi finca, no son mis pozos ilegales», replicaba Paloma Barrientos cansada de no poder hablar y dar su información tras haber hablado con Cayetano.