Pablo Motos, obligado a aclarar las especulaciones de ‘El Hormiguero’ sobre la princesa Leonor

A diferencia de Sonsoles Ónega y su ‘Y ahora, Sonsoles’, Pablo Motos no ha hecho puente y este jueves 12 de octubre, fiesta en toda España, ha acudido fiel a su cita con los espectadores de ‘El Hormiguero’. Y, como él, el resto de colaboradores de la tertulia de actualidad, es decir, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó.

Uno de los temas a debatir ha sido, como no podía ser de otra forma, la celebración del Día de la Fiesta Nacional con la princesa Leonor como gran protagonista de la jornada. Y es que era la primera vez que la hija mayor de los reyes acudía vestida de militar y, además, se quedaba al besamanos posterior al tradicional desfile.

Los colaboradores de ‘El Hormiguero’ comentaron con especial ahínco uno de los momentazos del besamanos, cuando la princesa saludó a sus compañeros de la academia militar de Zaragoza. Los reyes y su hija compartieron risas y miradas cómplices con los jóvenes. En concreto, la miradita que le echó a uno de ellos ha despertado las especulaciones sobre qué clase de relación mantiene con la princesa de Asturias.

«Estábamos debatiendo si tiene una simpatía mayor por el primero o por el segundo», comentaba Pablo Motos tras la emisión del vídeo del momento. Según Nuria Roca, «el primero sabe lo que está pasando, es el cómplice, y el segundo es el de ‘aquí estoy’. Los padres ya sonríen porque lo saben. Es superbonito».

Pablo Motos corta a sus compañeros: «No tiene ningún rigor»

Por el contrario, Tamara Falcó opinaba que con quien Leonor tendría más relación sería con el primero, «porque al segundo el rey ni le mira a la cara, ya está sonriendo». Mientras que Juan del Val añadía que pobrecillos «estos dos muchachos» por lo que se estaba liando. Ya que todo el mundo hablaba de la situación, aunque calificaba el momento vivido como «un momento bonito».

La quiniela del marido de Nuria Roca es que la princesa Leonor tendría más afinidad con el segundo joven, porque es «el que genera la felicidad», y que el primero tendría «toda la información del mundo», al igual que Don Felipe y Doña Letizia. «Cuando se genera la sonrisa es cuando aparece el segundo. Cuando viene el segundo el rey se ríe. El chico está muy rojo porque está diciendo: ‘joder, mis suegros'», opina el escritor.

Ha sido entonces cuando Pablo Motos se ha visto obligado a hacer una aclaración: «Supongamos que no son ni amigos, son compañeros y les ha dado la risa. Podría ser todo falso esto que estamos diciendo. Quiero que sepáis que lo que estamos diciendo no tiene ningún rigor, pero ninguno», sentenciaba el presentador.

Cristina Pardo se fija en un detalle muy especial

Por último, Cristina Pardo no se quiso quedar atrás y opinó que «han sido amigos especiales, novios o se gustan. A mí lo que me gusta, si fuera así, es que veo al rey cómplice con su hija». Tras lo cual recuerda a que don Felipe no le dejaron desde la Casa Real mantener las relaciones sentimentales que él quisiese, pues hubo mujeres que no se le consideraron «aptas para él. Por eso me parece bien verle cómplice en esta situación».

«Él ya saludó a la futura reina en un besamanos cuando estaban juntos y nadie lo sabía, solamente ellos», añadió Cristina Pardo. Lo que para Nuria Roca no es más que una señal de que la historia se repite. En ese momento, Pablo Motos volvió a interrumpir a sus compañeros para recordarles que «estamos cotilleando una cosa de la que no tenemos ni la más remota idea, que quede bien claro».