El sonado desliz de Pablo Motos con Carmen Maura en ‘El Hormiguero’: «Haz tú las preguntas»

Carmen Maura era la invitada de este jueves 12 de octubre de ‘El Hormiguero’. La actriz se sentaba frente a Pablo Motos para hablar de su carrera profesional, así como promocionar su última película, ‘Mi ojo Jon’. Sin embargo, un error del presentador tensaba la conversación.

La actriz acudía al programa tan solo unos días después de cumplir 78 años. «78 años recién cumplidos. Prefiero que me digan: ‘qué bien está con la edad que tiene'», decía Carmen Maura con una sonrisa, que le contaba a Pablo Motos que hacía deporte casi a diario: «Hago pesas, que para la gente mayor es lo mejor. Coges mucha fuerza. Y si te caes estás mejor preparada. La última vez que me caí me rompí el brazo».

Tras conocer el último percance de Carmen Maura mientras hacía deporte, Pablo Motos contaba a la actriz todas las veces que él se había lesionado. «Yo me he roto unas cuantas veces. Llevo el hombro operado, triceps y bíceps y la rodilla dos veces», contaba en ‘El Hormiguero’.

La entrevista iba estupendamente cuando, tras una pausa publicitaria, Pablo Motos se equivocaba a la hora de mencionar la película que había ido a promocionar Carmen Maura. Ante tal error, la actriz le cortaba en seco: «Perdón que te corrija». «Haz tú las preguntas», le decía entonces Pablo Motos, aunque todo parecía ser una broma entre ellos.

Para acabar, ambos también hablaron de las audiencias. Carmen Maura explicó que nunca las había entendido, a lo que Pablo Motos sorprendía con su respuesta: «Ni yo». Aun así, no se puede quejar: «No lo he entendido nunca. Pero como me han dado tan buenas. Es un tema impresionante».