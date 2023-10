Oriana se enfanga contra ‘GH VIP’ y lanza un órdago: «Que cuenten las normas que no acatan»

‘Así es la vida’ sorprendía el pasado viernes al anunciar que Oriana Marzoli había abandonado la casa de ‘GH VIP 8’. La noticia pillaba a todos por sorpresa, porque aunque la venezolana es dada a abandonar todos los realitys en los que participa en nuestro país, parecía que esta vez iba a aguantar hasta que la expulsaran.

Sin embargo, nadie se imaginaba la que se iba a liar con este abandono. Y es que nada más salir de la casa, Oriana Marzoli ya cargaba duramente contra la organización de ‘GH VIP’ desmintiendo que ella hubiera pedido abandonar el reality. Además, advertía con emprender acciones legales.

«Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP’. Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes», publicaba Oriana en su cuenta de Instagram. También su novio Daniele hablaba de que Oriana había sido expulsada por «deseos de la producción» cargando duramente contra la productora.

Para contrarrestar estas acusaciones, la cuenta oficial de ‘GH VIP’ en «X» publicaba un vídeo que reflejaba la pataleta de la venezolana antes de dejar la casa. «Yo me largo, qué quieres que te diga. No voy a jugar. Yo me largo y punto. No me importa una mierda. A otra. A mí no. Ábreme por favor. No lo voy a seguir soportando. Ya está, me quiero ir, no aguanto más», se escucha decir a Oriana a gritos y en un tono poco admisible.

La advertencia de ‘GH VIP’ a la venezolana

Ante ese vídeo, Oriana volvía a la carga contra ‘GH VIP’ y les acusaba de manipular a la audiencia mostrando un vídeo editado y que correspondía a otra cosa. «Desmiento completamente lo que se pretende hacer creer del vídeo que ha subido la cuenta de GH porque no me refería a abandonar el reality, sino a que se pusiese fin a los insultos que recibía constantemente de parte de otro concursante», aseguraba entonces.

Para echar más leña al fuego en todo este asunto, un trabajador de ‘GH VIP’ publicaba un story en su cuenta de Instagram advirtiendo a todos los seguidores del reality que este domingo en el debate se iba a destapar toda la verdad. «Mañana te vamos a desmontar tu película, tu circo y tu mentira», sentenciaba.

La amenaza de Oriana a ‘GH VIP’: «Que me dejen de usar»

Ahora, ha sido Oriana Marzoli la que vuelve a enfangarse en su cuenta de Instagram amenazando y lanzando un órdago a la dirección del reality. «Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono, gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi ‘mentira'», empieza diciendo en clara alusión a su ex novio Iván González en ‘Fiesta’.

«Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí, que se vean el vídeo real, que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal», prosigue diciendo Oriana pidiendo al programa que emita el vídeo entero sin editar.

Pero lejos de quedarse ahí, Oriana Marzoli no duda en denunciar que ‘GH VIP’ estaría incumpliendo alguna norma que había pactado con los concursantes antes de entrar. «¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas«, asevera.

«En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción. Yo no miento, repito que jamás ha salido de mi boca ‘quiero abandonar el reality/concurso’. Nunca. Que me dejen de usar», zanja la venezolana que se ha marchado a Verona para estar junto a su novio.