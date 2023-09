La dirección de ‘GH VIP’ contraataca así la versión de Oriana y ella larga lo que habría detrás

Oriana Marzoli ha abandonado ‘GH VIP 8’ tal y como ha informado Telecinco y la productora. Sin embargo, el giro de guion ha llegado pocas horas después cuando la propia Oriana se ha pronunciado en sus redes sociales en unos términos que contradicen la versión que se ha trasladado oficialmente por parte de la cadena y la organización del reality.

«Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP’. Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes», ha publicado la ya exconcursante.

Unas declaraciones que han hecho estallar la polémica y que han sembrado la duda sobre qué hay detrás de este abrupto abandono que ella, por su parte, niega de forma contundente. De momento, todo es una incógnita. Oriana no ha entrado en más detalles y lo único a añadir es la incendiaria publicación de su novio Daniele con la que carga brutalmente contra ‘GH VIP’ y Telecinco.

«Ella no abandonó pero fue expulsada por deseos de la producción. Seguramente todas las cosas sucias que hicisteis tanto con ella como con conmigo no quedarán encubiertas. Y con la misma seguridad emprenderemos acciones legales», advierte la pareja de la venezolana.

La organización de ‘GH VIP’ publica las imágenes que echan por tierra la versión de Oriana

Mientras tanto, la otra parte, Mediaset, se ha decantado por guardar silencio y limitarse a cebar ese abandono de Oriana para el tercer debate de ‘GH VIP’ de este próximo domingo. «Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’», indican.

Un vídeo con el fin de contrarrestar el comunicado de Oriana Marzoli que refleja su pataleta antes de tomar la decisión de dejar el concurso. «Yo me largo, qué quieres que te diga. No voy a jugar. Yo me largo y punto. No me importa una mierda. A otra. A mí no. Ábreme por favor. No lo voy a seguir soportando. Ya está, me quiero ir, no aguanto más», grita en un tono inadmisible.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

Oriana Marzoli responde a las imágenes difundidas por el reality

Ante este vídeo, que deja cristalino que efectivamente ha querido marcharse, Oriana Marzoli ha subido un ‘storie’ en Instagram en el que acusa a ‘GH VIP ‘ de manipulación y asegura que «no se refería a abandonar el reality». «Desmiento completamente lo que se pretende hacer creer del vídeo que ha subido la cuenta de GH porque no me refería a abandonar el reality, sino a que se pusiese fin a los insultos que recibía constantemente de parte de otro concursante», asegura.