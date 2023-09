La advertencia de un trabajador de ‘GH VIP’ ante lo que va a pasar con Oriana tras abandonar

Oriana Marzoli está en boca de todos desde que ‘GH VIP 8’ comunicara oficialmente que había tomado la determinación de abandonar el concurso de forma irrevocable. La noticia sorprendió a todos, pues, aunque se ha caracterizado por dejar tirados a todos los realities de Telecinco, su estado actual no llevaba a pensar que se fuera a marchar de esta manera tan repentina.

Repentina y polémica a partes iguales, porque la propia Oriana se pronunció al respecto en cuanto recuperó su teléfono móvil. La ya exconcursante dio una versión que contradecía totalmente lo que habían indicado desde la cadena y desde la organización del reality. Además, advertía con emprender acciones legales.

«Desmiento categóricamente que haya abandonado ‘GH VIP’. Cualquier información oficial o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes», publicó Oriana.

Unas declaraciones que hicieron estallar la controversia y que han sembrado la duda sobre qué hay detrás de este abrupto abandono que ella, por su parte, niega de forma contundente. Mientras tanto, la otra parte, Mediaset, se ha decantado por guardar silencio y limitarse a cebar ese abandono de Oriana para el tercer debate de ‘GH VIP’ de este domingo.

Para contrarrestar ese polémico comunicado de la joven, se lanzó un vídeo que refleja su pataleta antes de tomar la decisión de dejar el concurso. «Yo me largo, qué quieres que te diga. No voy a jugar. Yo me largo y punto. No me importa una mierda. A otra. A mí no. Ábreme por favor. No lo voy a seguir soportando. Ya está, me quiero ir, no aguanto más», grita desaforada. Una secuencia que Telecinco está usando también en antena para promocionar dicho debate.

Pues bien, un trabajador de la productora de ‘GH VIP’ ha colgado un ‘storie’ de Instagram en el que advierte con que se van a ofrecer todas las explicaciones y toda la verdades acerca de este escandaloso abandono. «Mañana te vamos a desmontar tu película, tu circo y tu mentira», sentencia. Un aviso a navegantes que, sin duda, incrementa la expectación por conocer lo que hay detrás.