Nuria Marín revela lo que hasta ahora se había silenciado sobre Shakira y es comprometido

Este sábado 30 de septiembre, Nuria Marín ha decidido destapar en ‘Socialité’ lo que Barcelona ha callado sobre Shakira durante años. La presentadora catalana está cansada de que la cantante diga que «la ciudad se ha portado mal con ella». Sino más bien todo lo contrario, muchos la tienen cariño, y por eso no han contado todo lo que saben para protegerla.

«Creo que es justo dar las versiones y contar lo que se cuenta», ha dicho Nuria Marín en el programa de Telecinco. De esta forma, la presentadora contó algo que le sucedió a la coreógrafa Chiqui Martí con la colombiana: «Ella nunca ha contado lo que yo voy a contar. El equipo de Shakira la contrata para que le dé clases de pole dance durante tres días. Ella llega con una actitud bastante distante y no responde a las lecciones que Chiqui le da».

«No quiere tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, que se quite las medias para bailar mejor. Ella desobedece. Después del primer día no vuelve y le pone a una profe del equipo (porque no quería coincidir de nuevo con ella debido a su mala actitud)», asegura Nuria Marín.

Nuria Marín destapa las exigencias de Shakira con su equipo

Según Nuria Marín, «le molesta especialmente que Tonino acuse a Chiqui de llamar a la prensa para que le viera entrar a su academia. Pero eso se cae por sí solo, y es que Shakira y Piqué estaban de plena actualidad y vivían en el centro de Barcelona. La prensa solo tenía que esperar a que saliera y seguirla».

Además, Nuria Marín también ha contado lo que pasó durante la grabación de un videoclip y de las complicaciones que ponía Shakira:» De repente, quiere dejar de grabar, luego dice que sí, luego pide algo a las dos de la madrugada». Por último, también ha desvelado que durante la grabación de un anuncio de cava, «el equipo de Shakira dijo que no se le podía mirar directamente a la cara». Unas exigencias que demostrarían, según la presentadora, el afán de diva y el mal carácter de la colombiana.