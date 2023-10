Muchos señalan lo mismo del nuevo ‘Socialité’ con María Patiño en Telecinco

La semana pasada, María Patiño se sorprendía en directo en ‘Socialité’ al ver cómo la redacción estaba comedio medio en obras. «¿Qué está pasando en la redacción? ¿Nos vamos o nos quedamos?», preguntaba la presentadora a su compañero Miguel Ángel Rech. «Están pasando cosas, podemos decir que estamos en obras», le contestaba el redactor.

Fue el pasado domingo cuando Nuria Marín adelantaba que ‘Socialité’ iba a renovar su decorado y su imagen gráfica. Y finalmente, el programa de La fábrica de la tele ha estrenado su nueva imagen este sábado con María Patiño al frente.

«Hace seis años y cuatro meses os saludé por primera vez y la verdad es que en ese momento ni el equipo ni una servidora no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar con todos ustedes, disfrutando cada fin de semana», reconocía María Patiño nada más empezar ‘Socialité’.

«Han pasado 721 programas y el equipo de ‘Socialité’, como bien saben, siguen trabajando y dando todo cada fin de semana con una única intención, la de mejorar porque ustedes se lo merecen. Yo siempre doy las gracias y no me cansaré de dárselas a ustedes, porque si no fuese por ustedes nosotros no estaríamos aquí», proseguía diciendo la presentadora antes de descubrir la nueva imagen del programa.

Cabe decir que los cambios de ‘Socialité’ han sido menores. Tan solo han estrenado nueva línea gráfica y han cambiado el logo y parte del decorado de la redacción donde el color rosa, fucsia y el azul son los predominantes. Sin embargo, en plató no ha habido más cambio que el nuevo logo en el suelo y el color rosa que es mucho más llamativo.

Lluvia de críticas al nuevo ‘Socialité’

Este nuevo ‘Socialité’ ha generado mucha controversia en redes sociales. Algunos si que han celebrado los cambios y se han mostrado contentos con el resultado. Sin embargo, son muchos los que han criticado que el programa de María Patiño realmente no ha cambiado nada.

Nada más que han cambiado el color y el grafismo. Lo demás más o menos igual — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) October 21, 2023

Es la misma imagen no digáis tonterías — Castaño _fl13 (@CastanoFl153180) October 21, 2023

Pues no me gusta el cambio 🤣 — Maxgarly.es (@maxigali_esp) October 21, 2023

No han cambiado ni la mesa jajajaaj — VerdadVerdadera (@VVerdadera00) October 21, 2023

El otro día diciendo que iban a cambiar hasta el plató… si solamente han cambiado el color — COMENTANDO ✈️ (@COMENTAREALIT13) October 21, 2023

pero si es lo mismo con rótulos de otro color :____ https://t.co/KaAcUQv6Uz — ‎ً (@motodaxi_) October 21, 2023

Los vibes de los pedazo cambios que prometia Socialité https://t.co/fTLaP71924 pic.twitter.com/fvALOP2qb5 — Hugo 💻💙 (NUEVA) (@hugo_cnm2) October 21, 2023

Con lo colorido y trabajado que era todo antes, ahora todo es rosa y básico. No han cambiado ni el plató. Menuda revolución… #Socialite21O pic.twitter.com/Q5DZR2uR4K — Xįsco🍋🍊🍅 (@Xisco_72) October 21, 2023

Lo que pensábamos que Socialité tendría un nuevo plató: 🤡🤡🤡#Socialité21O — NG x ꜱᴀʟᴠᴀᴍᴇ 🖤 (@nearestgossip) October 21, 2023

No obstante, como decimos hay gente que si que ha aplaudido los cambios de ‘Socialité’. «Pues le sienta genial», «Me encanta» o «La línea gráfica es espectacular» son algunos de los comentarios positivos que se han podido leer en «X».

Pues le sienta genial https://t.co/6EPX9PpXVV — 🍁🍂🎃 Jesús 🌰🪵🧣 (@jesusolivars_) October 21, 2023

La línea gráfica es espectacular. https://t.co/i7v0QiIc19 — TelAnte55 (@Tel__TV) October 21, 2023

Me gusta. Moderna y fresca. Como crítica, predomina mucho el rosa y hace q te satures un poco, xro me gusta. Los 2 colores elegidos y su combinación muy guay! 👌🏼 La tipo si no me equivoco es la misma, pero muy bien elegida xk al ser d palo seco tiene buena legibilidad en pantalla https://t.co/5dulpz4XCo — ~⭐ R o b e r t o C. (@RobertoCotillas) October 21, 2023

Maravillosaaaaa la reforma de @socialitet5. Entran muy bien por los ojos la nueva línea gráfica y el nuevo decorado con un rosa intenso 🩷 #Socialité21O #APOYOROCIO21O #CrisPorta21O pic.twitter.com/AykDucduql — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 21, 2023