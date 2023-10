Miguel Ángel Muñoz no se puede contener y reacciona así a la boda de su ex Ana Guerra

Este domingo Ana Guerra y Víctor Elías anunciaban su compromiso a través de sus redes sociales. Las reacciones no se hacían esperar. Casi de inmediato sus perfiles de Instagram se llenaban de multitud de felicitaciones de numerosos rostros conocidos. Entre todas ellas, destacaba muy especialmente una, la de Miguel Ángel Muñoz, expareja de la cantante.

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz salieron juntos durante dos años. Terminaron su relación en el verano de 2020, pero a día de hoy mantienen una excelente amistad, como se puede comprobar en el cariñoso mensaje que el actor ha dejado a su ex tras anunciar su compromiso con Víctor Elías. «¡Enhorabuenaaaaaaaaaa! Qué alegría más grande!», escribía el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ junto a emoticonos de corazón y un anillo.

Esta felicitación ha sorprendido a todos los seguidores de la artista. Aunque la buena relación entre la expareja también se puso de manifiesto tras el fallecimiento de la Tata del actor, Luisa Cantero, cuando Ana también hizo uso de sus redes sociales para trasmitirle su pésame. Aún se desconoce la fecha de la boda así como la lista de invitados, y, por lo tanto, no sabemos si Miguel Ángel Muñoz estará entre ellos o no. Pero esté o no invitado, no hay duda de que se alegra muchísimo de la felicidad de su exnovia.

Ana Guerra y Víctor Elías anuncian su compromiso

Ana Guerra y Víctor Elías han decidido dar un paso más en su relación. Así, este domingo 29 de octubre, la pareja anunciaba en una publicación conjunta de Instagram su compromiso matrimonial. «Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero», era el escueto mensaje con el que daban la feliz noticia. Acompañando el texto, unas tiernas y divertidas fotografías del momento. Ambos presumen de anillos con una gran sonrisa en el rostro. Los anillos en cuestión son una preciosidad. El de la cantante es un solitario con un bonito brillante, mientras que la del actor es una alianza baguette con brillantes en color negro.

La que, casi seguro, no estará entre los invitados, será Aitana. Y es que hace apenas unos días la que fuera su compañera de ‘OT 2017’ reconoció que no tenía relación con ella. «Hace dos días la vi y estuve con ella, pero ya no hablo con ella. Nos ha separado la vida de una forma natural… Piensas que a lo mejor una persona va a formar parte de tu vida y no es así», empezaba diciendo Ana Guerra.

No obstante, no cerraba las puertas a recuperar su amistad: «Quine sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar bien y volvemos a tener esa relación». Pero dejaba claro que, a día de hoy, la relación es nula: «No sé dónde está Aitana ni ella sabe dónde estoy yo, y no pasa nada».