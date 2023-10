Marta Peñate impresiona a todos con su mayor fuente de ingresos, y no es la televisión

No es ningún secreto, ya que ella misma lo ha dicho, que Marta Peñate se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para cumplir su sueño de convertirse en madre junto a Tony Spina. Esto está suponiendo para la ex superviviente un gran desembolso económico del que ha hablado sin tapujos a través de un directo en redes sociales, donde se suele desahogar con todos sus seguidores.

La colaboradora de ‘GH VIP 8′ ha contado lo mucho que le están costando sus tratamientos de fertilidad. Mil euros la hormonación, mil ochocientos euros los medicamentos de la estimulación, y hasta ocho mil euros su operación de trompas de falopio. Todo ello, sumado, ascienda a una altísima cantidad no apta para todos los bolsillos. Pero, ¿se lo puede permitir? Esa es la pregunta que le ha lanzado uno de sus seguidores, y a la que Marta Peñate ha constado con sinceridad.

Marta Peñate reconoce que podría vivir sin el sustento de la televisión

Tal y como ha explicado, en estos momentos las redes sociales siguen siendo su principal sustento. Con lo que gana en Instagram le da para vivir y para sus gastos. Aunque reconoce que trabajar en televisión es un plus con el que no contaba: «Yo contaba con el hecho de no trabajar en televisión durante un tiempo, así que ese dinero no me es imprescindible».

«Trabajo en la televisión porque me hace ilusión, pero yo con lo que gano en Instagram me vale. Pero es verdad que a mí la televisión me encanta. Sobre todo, comentar realities. Me gusta muchísimo ese trabajo. A parte, que también es cierto que da dinero, obviamente”, explica Marta Peñate, que en estos momentos colabora comentando todo cuanto pasa en la casa de ‘GH VIP 8’.

Aunque no pueda dar la cifra exacta de lo que ingresa por sus apariciones en televisión «porque tiene firmado un contrato», reconoce que «se gana muy bien» y que no entiende a la gente que se queja de lo que se paga por trabajar en televisión. «No sé que pretenden ganar. ¿4.000 euros cada vez que van? Van cuatro veces y ganan como un médico, no lo entiendo», sentencia.