Laura Ramos, Gladys en ‘Entrevías’: «José Coronado es muy exigente, te obliga a estar en alerta»

‘Entrevías’, la serie más vista de la televisión en 2022 regresa este martes a Telecinco con el estreno de su tercera temporada. La serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera regresa para seguir dando guerra junto a otros actores como Laura Ramos, Nona Sobo y Felipe Londoño a los que se suman nuevos fichajes como Natalia Dicenta, Michelle Calvó, Óscar Higares y Alex Medina.

La tercera temporada de ‘Entrevías’ llega después del gran éxito que cosecharon las dos primeras tanto en España como a nivel mundial gracias a Netflix. No obstante, la ficción producida por Alea Media llega en un momento en el que Telecinco atraviesa una crisis de audiencia. ¿Será capaz la ficción de repetir su éxito?

De todo ello hablamos en El Televisero con Laura Ramos. La actriz que da vida a Gladys nos adelanta algunas de las tramas que veremos en la tercera temporada de ‘Entrevías‘ y nos cuenta lo difícil que ha sido para ella como cubana hacerse un hueco en la industria de nuestro país.

¿Cómo definirías esta tercera temporada de ‘Entrevías’? ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de este martes?

Yo creo que es una temporada que lo arriesga todo. Está llena de acción, de personajes nuevos que han enriquecido mucho las tramas y que nos ponen a prueba a todos los personajes. Creo que es una temporada que va a enganchar y espero que sea un éxito como las anteriores. Al menos nosotros lo hemos hecho con mucho corazón, dándolo todo.

Gladys acabó la segunda temporada de ‘Entrevías’ junto a Tirso. ¿Cómo va a ser la relación de los dos en esta temporada teniendo en cuenta además que van a ser abuela y bisabuelo?

Si, es una temporada llena de retos tanto para Tirso como para Gladys como pareja. Y el hecho de ser abuelos imagínate, con dos chicos adolescentes como padres nos va a hacer tener que estar muy pendientes de ellos. Gladys en la vida de Tirso ha sido como un pilar, quien lo lleva a tierra y quien le refuerza los valores de la familia, del amor y la necesidad de luchar y de estar con los pies en el suelo. Gladys es quien lleva la sensatez a la vida de Tirso y seguirá siendo una luchadora incansable por encontrar su lugar, su espacio y abrirse camino en una sociedad que le pone las cosas muy difíciles. Pero la relación entre ellos será muy interesante esta temporada.

Gladys ha sufrido mucho por su hijo. ¿Seguirá Nelson haciéndoselo pasar mal a su madre o será más tranquilo?

No, aquí tranquilidad ninguna (risas). Va a seguir en la lucha porque le ha costado mucho integrarse y encajar en la sociedad. Es algo que muestra muy bien la serie, el ver cómo estos jóvenes tienen pocas oportunidades. Y para Gladys será un sufrimiento. Creo que es una trama que pone el foco sobre la inmigración latina y la realidad de muchos latinos que luchan por encontrar un espacio en la sociedad.

Y si Gladys seguirá pasando por situaciones difíciles pero demostrando su entereza como mujer. Al final yo siempre digo que es un personaje como de una heroína porque le toca atravesar grandes desiertos y luchar contra muchas cosas.

En las dos primeras temporadas vimos una especie de triángulo entre Tirso, Gladys y Ezequiel. ¿Cómo va a vivir Gladys el regreso de Ezequiel y cómo le va a ayudar ahora que se ha quedado sin memoria?

Ezequiel sigue siendo para Gladys un gran apoyo. Es un hombre que en el pasado tuvieron una relación y desde entonces le tiene mucho cariño y un agradecimiento especial. Y Gladys como persona leal estará siempre para él. Y la vuelta de Ezequiel va a tener un poco de todo, es una trama simpática. Es lo bueno también que tiene ‘Entrevías’ que tiene también partes de comedia y de ironía para desengrasar todo lo demás. Pero como triángulo en sí creo que se vio muy bien al final de la segunda temporada y es lo que veremos en esta.

Además en esta tercera temporada llega Maica, la ex mujer de Tirso. ¿Cómo va a ser la relación de Gladys con ella? ¿Cómo afectará a la relación con Tirso?

No puedo adelantar mucho pero la llegada de Maica de alguna manera va a revolucionar la vida de sus hijos, de Tirso y del barrio. Y es que remueve un poco todas las tramas porque para Tirso supondrá un reencuentro con su ex mujer después de tantísimos años y de que abandonara a su familia.

Ella vuelve al barrio para crear una asociación con la que ayudar a los jóvenes de allí. Y en ese sentido, la relación de Gladys con Maica va a basarse en una especie de admiración por parte de mi personaje porque al final Mayca tiene muchas cosas que Gladys no tiene. Es una mujer preparada y tendrán sus momentos donde Gladys se sentirá un poco insegura pero ella puede con todo.

De todas las tramas que veremos en esta tercera temporada, ¿cuál crees que puede llamar más la atención del espectador?

No lo sé. Eso al final siempre es un misterio. Pero creo que es una temporada en la que Tirso como protagonista de la historia va a atravesar por muchos momentos interesantes. Yo creo que es una temporada que va a tener de todo. Y los nuevos personajes como Maica o Romero, el nuevo policía pondrán patas arriba todo e irrumpen en la vida de la familia que se ha creado en torno a nuestros personajes.

¿Cómo está siendo trabajar con alguien como José Coronado mano a mano? ¿Cómo es él tras las cámaras y cómo es vuestra relación?

Ha sido un reto increíble. Como decía David Bermejo en la presentación en el Festival South International Series es un actor muy profesional y es un hombre muy perfeccionista y exigente tanto con él mismo como con todo lo de su alrededor. Entonces te obliga a estar muy en alerta y en situación todo el tiempo porque está pendiente en todo momento de cada detalle. Es un hombre que cuida mucho el producto en general. Para mí ha sido un reto. Yo también soy muy perfeccionista, entonces me he sentido muy identificada con él y creo que hemos hecho un buen tándem. He aprendido mucho de él, es alguien con mucha experiencia y ha sido muy enriquecedor aprender de alguien tan grande. Agradezco mucho estar a su lado porque además es un compañero muy generoso que está siempre ahí para el otro. Gran parte de su éxito tiene mucho que ver con eso.

Me llevo mucho tanto de José Coronado como de Luis Zahera y del resto de mis compañeros. Creo que tenemos un elenco maravilloso y es increíble. Luis es otro tipo de actor con otras características y con otra forma de trabajar pero también es un hombre muy entregado. Han sido dos compañeros de viaje maravillosos y me llevo mucho de ellos para mi vida y para mi carrera.

‘Entrevías’ fue la serie más vista del 2022 y se fue líder con un 18,3 y 1,8 millones de espectadores y ha triunfado en Netflix. No sé si a la hora de hacer esta tercera temporada habéis tenido el reto de superaros a vosotros mismos y de seguir triunfando.

David Bermejo, el creador, dijo una cosa en la rueda de prensa con la que estoy de acuerdo. No importa el éxito internacional que haya tenido, que bueno que haya sido así porque nos ha dado una visibilidad increíble, pero si ha funcionado bien por qué intentar cambiar o enfocarlo de otro modo si al final se ha comprobado que es una historia que funciona bien internacionalmente, creo que es una historia que se comprende en cualquier sitio porque es una serie que habla de la familia, de los valores, de la integración y de muchas cosas. Creo que hemos seguido la misma línea en los guiones con la historia del barrio y de los jóvenes con problemas, de lo viejo y lo nuevo. No hemos intentado hacer nada nuevo, lo que funciona no hay que tocarlo. Los guiones son muy buenos, los personajes tienen muchos matices y creo que seguimos la misma línea de las temporadas anteriores.

Ha pasado año y medio desde que se emitió la última temporada. La serie llega en un momento en el que Telecinco atraviesa una crisis de audiencia. ¿Tenéis miedo a que pueda afectar a ‘Entrevías’ y que las audiencias no sean como las de las temporadas anteriores?

Bueno yo no hablo por todos, hablo por mí. Creo que siempre hay que ir con humildad y con la esperanza de llegar a todos como llegamos las otras temporadas. El tema del éxito y de las audiencias viene a posteriori, lo importante es el trabajo que hemos hecho. Que repetimos el éxito de las anteriores pues lo celebraremos, que no lo repetimos pues también. Pero creo que hay que trabajar siempre con respeto hacia la profesión, con humildad, con entrega. Y creo que al final siempre la recompensa vendrá.

Es muy difícil predecir el éxito o el fracaso de algo. Ojalá hubiera un ingrediente mágico o una fórmula segura. Pero no, yo confío en que todos los espectadores que nos vieron nos sigan viendo. Yo sé que hay muchas ganas porque hay mucha gente que me abordaba por la calle y me preguntaba «¿cuándo vuelve ‘Entrevías’?». Entonces la gente está deseosa. Ojalá repitamos el éxito o incluso a lo mejor nos va todavía mejor. La suerte está echada, el público dirá.

Interpretas en ‘Entrevías’ a una mujer empoderada y madre coraje con la que muchas pueden sentirse identificadas. ¿Cuánto nos queda por avanzar en materia de feminismo? ¿Y qué le dirías a todos los Luis Rubiales que hay en la sociedad?

Pues lo que diría es que hay que luchar por avanzar y por conseguir la igualdad. Pero más allá del tema del feminismo, que también, creo que Gladys representa mucho a la mujer latina. Creo que se pone mucho el foco en un tema del que no se habla como debería. Si nos ponemos a revisar la ficción española e incluso en el cine escasean los personajes latinos y somos gente que vive aquí desde hace más de dos décadas. La población latina es parte de la sociedad española y creo que ha sido poco valorada. Creo que la ficción española no puede dar la espalda a una realidad como es la inmigración. Creo que no se puede contar una España sin la inmigración y sin personas que están en el día a día y no solo como albañiles y limpiadoras; sino también como grandes profesionales en muchas áreas.

Es lo bonito de la serie y yo creo que las mujeres se han sentido identificadas por eso por lo que representa Gladys. De hecho a mí se me han saltado las lágrimas de las cosas que me han dicho muchas mujeres por la calle. Estoy muy feliz del feedback que he tenido del público femenino y latino. Lo que más me sorprendió también es como muchas mujeres españolas se me acercaban para felicitarme. Creo que se sienten identificadas igualmente porque es una mujer luchadora en un mundo de hombres. Para mí ha sido un orgullo representar eso.

Hay que seguir luchando por la igualdad tanto en el feminismo como en la integración de la inmigración. Se habla mucho en ese sentido de cómo los inmigrantes necesitan ser aceptados y yo creo que más que ser aceptados lo que necesitamos es sentirnos que somos parte de la sociedad y que tenemos los mismos derechos para prosperar.

Como actriz latina, ¿has notado que falta también más apoyo a los actores latinos y que cuenten con vosotros más allá de algunas series que buscan determinados perfiles? ¿O crees que se está avanzando?

Creo que se está avanzando y quiero ser optimista y que esto continúe. Pero si es cierto que para los latinos, y para los cubanos como yo, es muy difícil encontrar personajes en series o en cine. De hecho, el personaje de Gladys era colombiana pero cuando me lo dieron a mí decidieron hacerla cubana. Y fue algo que celebré como si me dieran un premio porque era una oportunidad para mí como actriz cubana poder hacer un personaje que me representara.

Yo he vivido fuera, ahora vivo en España. He trabajado mucho fuera. España siempre ha sido una plaza complicada para los actores latinos y mucho más para los cubanos. Ponte a ver cuántos personajes cubanos ha habido en el cine o en la televisión. Entonces ojalá sigamos avanzando para que todos los latinos y cubanos podamos encontrar nuestro lugar en la ficción. Y que cuando los creadores y guionistas construyan personajes latinos sean de todo tipo y no solamente los clichés de siempre de «la prostituta», «el camello» porque no representan nuestra realidad.

Yo he estado esperando un personaje como Gladys muchos años. Y ha sido un regalo y una oportunidad muy grande. No es fácil encontrarte con personajes que cambian el rumbo de tu carrera. Yo llevo muchos años trabajando en mi sector en el mundo y con oportunidades maravillosas. Pero España se me resistía y creo que ahora la ficción está empezando a abrirse. También gracias a las plataformas creo que ha habido mayor amplitud al hacer colaboraciones con México, con Argentina, etc.

Ha sido una lucha muy grande. Recuerdo mis primeras entrevistas en España en el año 99 cuando trabajé con Fernando Colomo decía eso que Cuba no era solo lo que se veía aquí y hoy casi 24 años después si que se han abierto puertas. Y estoy muy agradecida de poder abrir el camino a los actores cubanos.

El éxito de ‘Entrevías’ también te ha reportado que se te abran las puertas a otros proyectos como ‘Los artistas: primeros trazos’, la serie de María Dueñas para Prime Video donde interpretas a Marta Margarita, una estafadora de obras de arte. ¿Qué diferencia este papel al de Gladys? ¿Ha sido más difícil?

La verdad es que no he hecho muchos casting en estos tres años. Pero lo de ‘Los Artistas’ fue todo un regalo. Era un personaje muy divertido. Tampoco era cubana, lo hice con un acento mezclado porque era alguien que había vivido en Venezuela y en Colombia. Fue muy divertido meterme en la piel de un personaje tan diferente al de Gladys. Y es una realidad que ‘Entrevías’ me ha dado una visibilidad que no tenía. Yo estuve en España un tiempo y me tuve que volver porque no me salían proyectos. Y estuve en Colombia donde si me dieron bastantes papeles pero España era como una espinita clavada. También es que Cuba no tiene una industria de actores detrás que nos haya apoyado como si hay en otros países de Latinoamérica. Los actores cubanos estábamos un poco desprotegidos.

¿Cómo ha sido trabajar con Maxi Iglesias? Si tuvieras que quedarte con un compañero de reparto, Coronado o Maxi?

También es maravilloso y ha sido otro regalo en mi carrera. Pero no puedo elegir. Son muy diferentes y agradezco poder haber trabajado con ellos.

¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos o algún reto que te gustaría cumplir?

Ahora mismo no tengo nada. No voy a mentir. Si que me han hablado de uno, pero no tengo nada cerrado. Los proyectos no existen hasta que no son una realidad y no estás trabajando en ellos.

Estamos terminando de grabar la cuarta temporada de ‘Entrevías’ y si que van a estrenar pronto una serie donde hago una pequeña colaboración que es ‘Los Farad’ con Mariano Barroso. Ha sido una colaboración en un capítulo. A Mariano le tengo mucho cariño y el guionista Alejandro Hernández es cubano y querían que hiciera este papel. Y nada esperando que lleguen nuevos papeles. El gran reto que tengo es que lleguen papeles diferentes a Gladys, por eso me gustó tanto lo de ‘Los artistas’ porque era un personaje muy diferente y en tono de comedia delirante. Creo que es bonito poder salir de la zona de confort. Me gustaría seguir abriéndome camino en España que es un país que adoro.