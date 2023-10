‘La Promesa’ se prepara para la marcha de una protagonista y vive el jaque a la Marquesa

Los fans de ‘La Promesa‘ han vivido este viernes un cambio en el horario de la serie en La 1. Y es que con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias, la cadena pública ha adelantado el horario de emisión tanto de ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ adelantando 20 minutos el comienzo de ambas ficciones y por ende su hora de finalización.

En el capítulo de ‘La Promesa’ de este viernes hemos vivido como Candela prepara su marcha del Palacio tras recibir una propuesta de Carlos para marcharse junto a él a Gijón. No obstante, todo podría depender de la relación con la hija del profesor pues por el momento parece que la cocinera y la joven no han hecho buenas migas.

Así, ‘La Promesa’ podría perder próximamente a uno de sus personajes más carismáticos. De momento, Candela no ha querido decir nada a sus compañeros de que se marchará a Gijón con el profesor. «Candela tarde o temprano tendrás que hacerlo», le decía su amado. «O no, también puedo irme a la francesa», le respondía ella. «¿De verdad te parece una buena idea?», le cuestiona Carlos a la cocinera. Y es que a Candela le cuesta mucho despedirse de sus compañeros.

No obstante, con quien si habla Carlos es con Rómulo. «Solamente vengo para despedirme de usted. Mi vida ha cambiado por completo y no sé como agradecérselo», le confesaba el profesor al mayordomo. «Entiendo que para ustedes es difícil prescindir de ella», le decía el maestro. «Va a dejar un vacío en esta casa y todo el servicio la va a echar mucho de menos», aseveraba Rómulo.

Vamos a echar mucho de menos a nuestra Candela ❤️ #LaPromesa



⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/8eTwxjtl5v — La Promesa (@lapromesa_tve) October 20, 2023

Manuel se enfrenta a su madre y le gana la partida en ‘La Promesa’

Otro que también podría haber abandonado ‘La Promesa’ es Abel. Y es que Cruz considera que ya no necesitan los servicios del médico tras el aborto de su nuera. Y es que además La Marquesa empieza a ver algo raro en la recuperación de Jimena tras perder su bebé. Por eso, Abel le pide a la mujer que extreme las precauciones para que nadie sospeche nada de la gran mentira. «Jimena sería una pena que después de haber hecho lo más difícil diéramos al traste con todo por una imprudencia», le recomendaba el médico.

Por su parte, doña Beatriz le pide a Abel que ayude a su hija para que la Marquesa no sospeche nada. «Confiamos en usted para que nos ayude a mitigar las suspicacias de doña Cruz», le decía la madre de Jimena. Es entonces cuando Abel suelta que puede que ahora prescindan de él y que tienen que llevar a cabo un plan.

Y eso es precisamente lo que ocurre. Cruz se encuentra con Abel en La Promesa y se encara con él asegurando que es «un médico mediocre». «Es usted un matasanos inútil, no es más que un charlatán y curandero», proseguía diciéndole después de no haber podido evitar el aborto de Jimena. «Usted estará de patitas en la calle hoy mismo», terminaba diciéndole.

Justo después, Cruz no duda en verse con su hijo Manuel para decirle que no quiere que Abel siga en Luján. Pero Manuel no está dispuesto. «Abel no tiene la culpa. Y creo que si Jimena considera que la presencia de Abel le hace algún bien deberíamos darle ese gusto. Al fin y al cabo es la que peor lo ha pasado por todo esto. Y por último, no me parece justo que los duques carguen con sus emolumentos; Jimena es parte de esta familia y creo que deberíamos seguir corriendo con los gastos como hasta ahora», se atrevía a decirle Manuel ganándole la partida a su madre que terminaba acatando lo que su hijo le dice.

Por último, Pía también tiene que despedirse de su hijo Dieguito después de firmar el acuerdo con la Marquesa por el que su bebé se marchará de La Promesa y será bien cuidado a cambio de aceptar que doña Petra volviera a ser la doncella personal de Cruz.