La inesperada crítica de Antonio Orozco a Pablo López por ‘La Voz 2023’: «Me duele»

El pique de Antonio Orozco con Malú y Pablo López es inocultable en cada audición a ciegas de ‘La Voz 2023’. La lucha de los jueces por integrar en sus equipos a los mejores concursantes es lógica y, en la última entrega, el cantante catalán se enzarzó con el malagueño.

Pablo López acertó el tiro con sus artes embaucadoras y se hizo con una de las voces más demandadas de la noche por parte de Orozco. Se trató de Andrea Sánchez, que protagonizó una de las grandes actuaciones de la tercera noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’.

Finalmente, tras una ardua pugna, fue López quien la sumó a su equipo. De hecho, la joven aspirante lo tenía clarísimo, sentía predilección por él y nada le iba a hacer cambiar de opinión. En la otra cara de la moneda, Antonio Orozco, que se quedó planchado pese a ser el que más insistió en llevársela a su grupo.

No obstante, el coach pudo haber evitado esa pérdida si hubiera decidido utilizar el pulsador del bloqueo. Minutos más tarde, el propio Orozco compartió el verdadero motivo de por qué no lo hizo aunque supusiera un gran revés para él quedarse sin Andrea. «Solo por amor no te he bloqueado», admitió.

Sin embargo, aunque parecía que esa disputa se había quedado ahí, detrás de las cámaras del plató, Antonio Orozco analizaba la sutil y manipuladora estrategia que suele aplicar Pablo López en ‘La Voz’ para que los participantes no puedan resistirse y se vayan con él.

«Hay que tener mucho cuidado con Pablo, es muy peligroso, muy peligroso. Cuando se mete en las finales con los talents tiene mucho peligro», advierte Orozco con preocupación, pues la competitividad es tremenda. Para él, López es un tanto sibilino: «Él las mata callando, yo creo que utiliza miraditas y una sensibilidad extrema». Algo que, aunque es un juego, le fastidia: «Como le quiero por encima de todas las cosas, pues me duele más».