La madre de Antonio Orozco se dirige en estos términos a Malú: «Deja a mi hijo tranquilo»

Antonio Orozco no tuvo su mejor noche en la segunda audición de ‘La Voz 2023‘ al sentirse ignorado por los talents que acudieron al programa de Antena 3. Aparentemente, ningún concursante estaba eligiendo a su equipo y sufrió un ‘bajón’ que no pudo ocultar en plena emisión.

El cantante se quejaba de que «no le ve nadie». «No puedo creer que todo el mundo pase de mí todo el rato. ¿Qué está pasando? Voy a llamar a mi oráculo», clamaba entre una actuación y otra. Con su oráculo se refería a su madre, a la que llamó en plena grabación del programa para confesarle lo que estaba pasando.

Antonio Orozco le decía que Malú le estaba boicoteando todo el rato porque le había «súper bloqueado» para evitar que los aspirantes se fueran a su equipo. Algo que provocaba que ella dejara un mensaje muy de madre. «Dile a la Malú que por mi hijo mato», es escuchó alto y claro.

«Es que van pasando los chicos y es como que no me ven, no me elije nadie», se lamentaba el artista. «Pues hijo, tú estás muy lindo para que no te vean», le espetaba con sorna su madre, que volvía a enviar un recado muy directo a Malú: «Deja a mi hijo tranquilo. Sé su amiga mujer, que está muy solito ahí».

Por último, antes de zanjar la llamada telefónica, le aconsejaba a su hijo que no trabajara más con el resto de coaches de ‘La Voz’, desatando las carcajadas en plató. «Oye, Antonio, no trabajes más con ellos, eh, que te tienen la vida amargada», afirmó rotunda la mujer.