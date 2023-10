La indigesta pregunta de Joaquín a Almudena Cid sobre Christian Gálvez en Antena 3

Tras recibir a Tamara Falcó, Joaquín Sánchez charlará este jueves en una nueva entrega de ‘Joaquín, el novato’ con Almudena Cid en Antena 3. Y su relación y polémica ruptura con Christian Gálvez será uno de los temas principales de la entrevista.

Así, en una promo compartida por Antena 3, se puede ver como Joaquín Sánchez no tiene ningún pudor en preguntarle a Almudena Cid por Christian Gálvez pese a tratarse de un presentador de Telecinco.

«¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?«, le llega a preguntar Joaquín a Almudena Cid tras lo que ha sufrido la ex-gimnasta olímpica con su ruptura con el presentador de Mediaset tras poner fin a 11 años de matrimonio y 15 de relación. Y es que cabe recordar que al poco de confirmarse su ruptura se supo que Christian había iniciado una relación con Patricia Pardo.

«Yo entendí que sacrificándose conseguía cosas, entonces en la vida en pareja creía que sacrificándome conseguía cosas», le responde una Almudena Cid sin poder contener las lágrimas. Unas palabras que dejan también tocado a Joaquín que se tiene que secar las lágrimas como se aprecia en la promo.

Almudena Cid habla de su relación con Christian Gálvez en Antena 3

En otra de las promos lanzadas por Antena 3, Almudena Cid sigue hablando del mismo asunto. «Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo«, asevera la ex-gimnasta olímpica. Y cuando Joaquín se atreve a bromear con el Libro de Familia, Almudena tira de ironía al decir que «no lo rellené nunca. Menos mal. ¡De la que me he librado!».

Más allá de sus confesiones personales, Almudena Cid hablará con Joaquín Sánchez de su trayectoria como gimnasta olímpica y tratará de ayudar al futbolista a seguir sus pasos. «Ojalá la vida me dé más de 90 segundos para demostrar mi valía», le dice el ex capitán del Betis a su invitada.