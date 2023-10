Almudena Cid se presenta en ‘Espejo Público’ e impacta con esta amarga confesión en directo

Almudena Cid, que está colaborando en la fundación de Cola Cao para combatir el bullying escolar, ha participado en ‘Espejo Público’ para promocionar el trabajo que se está haciendo desde educandocontraelbullying.com, donde se están ofreciendo herramientas para detectar esta lacra y erradicarla.

La exgimnasta ha contado cómo fue víctima de bullying siendo niña. «Estoy con Almudena Cid, se ha prestado a contarnos su infancia y su adolescencia plagada de acoso», ha introducido Susanna Griso, que ha anunciado que la expareja de Christian Gálvez acudía con «un diario donde de pequeña reflejaba todos esos episodios».

Y es que Cid vivió su prematuro éxito en el deporte desde un prisma diferente: como algo que le alejó de sus compañeras y que le convirtió en «la rarita de clase». «No iba a los cumpleaños de mis compañeras de clase y en mi infancia sentí que estaba aislada», ha confesado. «No tenía círculo de amigas como tal. Yo cuando veo a un grupo de amigas juntas, yo esto no lo he tenido nunca», ha lamentado.

Ese aislamiento que golpeaba a Almudena Cid en su infancia y adolescencia venía provocado por el enorme sacrificio. «Vivía entrenando 8 horas diarias, no tenía tiempo para jugar», ha contextualizado. Acto seguido, ha pasado a leer un fragmento de ese diario donde dejaba reflejados esos episodios de cierta marginación.

«Ya estoy aquí otra vez, el día de hoy fue como el de ayer. Lo único es que una amiga me ha contestado, me pega espantones, no me trata demasiado bien, la verdad es que está cambiando mucho y me gustaría decírselo, pero no sé cómo porque sé que se va a enfadar y se lo va a decir a todas y luego me van a criticar. Se van a arropar entre ellas y prefiero ahorrarme estos problemas», ha compartido. Un texto que escribió con 14 años.

Por su parte, Susanna Griso se ha interesado en preguntarle, en base a su experiencia, cómo se identifica el aislamiento y el bullying y qué le diría a los padres que no saben cómo atajar esa situación. «El silencio acaba cuando es plural. En el momento en el que a esa persona que está aislada se le une alguien, el bullying termina porque esta persona está unida», ha apelado.

Para finalizar su intervención en ‘Espejo Público’, Almudena Cid ha hecho un llamamiento a aplicar un programa contra el acoso escolar muy interesante que ella ha descubierto recientemente: «A veces recorro colegios e institutos para dar charlas y descubrí el programa TEI, que es la tutorización de un alumno de dos cursos superiores que tutoriza a uno de dos cursos inferiores».