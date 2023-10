La frenética película de Gerard Butler que puedes ver hoy en TV gratis, viernes 20 de octubre

Los viernes, desde hace muchos años, siempre fueron el día de la semana para ver los grandes estrenos de cine desde la comodidad de tu salón. Poco a poco fueron dando paso a programas del corazón o a concursos más familiares. De hecho, en Telecinco nos encontrábamos en los últimos años a Sálvame Deluxe en la parrilla. Pero tras su cancelación, Mediaset ha tenido que buscar sustituto para ese hueco en su programación. Y así ha llegado el momento de la vuelta de ‘Cine 5 Estrellas’. Este viernes 20 de octubre le toca el turno a ‘Desaparecida sin rastro‘, de Gerard Butler, a las 22.00 horas.

Protagonizada por el actor escocés, que saltó a la fama gracias a ‘300’ de Zack Snyder, ‘Desaparecida sin rastro’ es un thriller al uso dirigido por Brian Goodman. Aunque en muchas escenas se le notan las costuras, sobre todo debido a su ajustado presupuesto, tiene una historia que nos recuerda mucho al clásico de culto ‘Breakdown’, protagonizada por Kurt Russell, en la que también el protagonista tiene que enfrentarse al secuestro de su mujer.

Improvisación escocesa

Durante la promoción de ‘Desaparecida sin rastro’, Gerard Butler compartió en sus redes cómo fue el rodaje de la película, afirmando que la gran mayoría de su actuación es improvisación. «Os voy a contar un pequeño secreto. Acepté esta película como un experimento/reto divertido. Improvisé toda la película. Solo me enseñaron las primeras 10 páginas e incluso esas las desecharon una vez que empezamos a rodar».

«Rodamos la película en 8 días. Obviamente hubo partes de la película en las que me guiaban en una dirección más general, pero la mayor parte del tiempo iba totalmente a ciegas», sigue explicando Butler. Un trabajo además excelente por parte del resto del reparto, sobre todo porque no sabían qué iba a salir de mi boca».

Gerard Butler, un héroe de acción

Pocos recuerdan que uno de los primeros papeles importantes de Gerard Butler, actor nacido en Escocia hace 53 años, fue ‘Tomb Raider. La cuna de la vida’ junto a Angelina Jolie. Su gran oportunidad le llegó con ‘300’, dando vida al Rey Leónidas. Y, tras ese éxito arrollador, también probó suerte en la comedia romántica. Sí, porque Butler también tiene su corazoncito de galán seductor. Ahí tenemos los ejemplos de ‘Posdata Te Quiero’ o ‘La cruda realidad’.

Tras una serie de películas de acción de más bajo presupuesto, ha conseguido remontar su carrera gracias a la saga que comenzó con ‘Objetivo: La Casa Blanca’. En ella, da vida a Mike Banning, un exsoldado de las Fuerzas Especiales que ahora trabaja en el Servicio Secreto junto al Presidente de los Estados Unidos. Entre las 3 entregas (a falta de una 4ª), han recaudado en taquilla más de 500 millones de dólares. Nada mal.

¿De qué va ‘Desaparecida sin rastro’?

Will lleva a su futura exmujer Lisa a casa de sus padres cuando esta desaparece misteriosamente en una gasolinera. Desesperado por encontrarla, Will recurre a la policía, que no le ayuda e incluso sospecha de él. Decidido a encontrar a Lisa, Will se sumerge en los bajos fondos de la ciudad mientras huye de las autoridades en esta carrera contrarreloj de infarto.