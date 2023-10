La drástica decisión que anuncia TVE con ‘Mañaneros’ por lo emitido sobre Álvaro Prieto

Escándalo mayúsculo en TVE este lunes por lo que se ha presenciado en directo en ‘Mañaneros’, el programa que conduce Jaime Cantizano. Un equipo apostado frente a la estación de tren de Sevilla por la desaparición de Álvaro Prieto ha grabado sin control un cadáver entre dos vagones que, finalmente, corresponde al joven futbolista como así ha confirmado la Policía tras proceder a su identificación.

Las críticas al programa matinal han sido masivas por haber emitido semejante secuencia y desde TVE se ha reaccionado con un comunicado de parte de todo el equipo que ha leído Cantizano casi una hora después de esa falta de ética y rigor periodístico. «Lo sentimos muchísimo y estas disculpas van dirigidas en primer lugar a la familia del fallecido», ha subrayado.

«En nombre de este grupo queremos pedirles disculpas (…) Fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido«, ha explicado Jaime Cantizano sobre por qué ‘Mañaneros‘ de TVE no ha gestionado de forma correcta ese momento en el que han aparecido los restos mortales de Álvaro Prieto.

Sin embargo, a tenor de lo que ha contado el reportero, había premeditación a la hora de exhibir esa secuencia y no se ha tratado de algo fortuito. «Lo volvemos a repetir: estas imágenes no deberían haberse emitido nunca. Estábamos en directo, pero no debían de haberse emitido nunca. Lo sentimos de corazón», ha reiterado.

Acto seguido, el actual comunicador de las mañanas de La 1 de TVE ha comunicado en directo la medida que va a extremar la corporación pública y con carácter inmediato. Dichas imágenes «han sido retiradas de la emisión digital del programa y nunca más podrán verse». Además, se indica que RTVE ha procedido a abrir una investigación interna.

RTVE lamenta profundamente las imágenes emitidas esta mañana en directo en el programa 'Mañaneros' sobre la desaparición de Álvaro Prieto, que nunca deberían haberse emitido.

RTVE ha procedido a abrir una investigación interna.



— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 16, 2023

Para acabar, Jaime Cantizano ha anunciado que todo ese material audiovisual filmado y visto en TVE va a ser puesto a disposición de la Policía Judicial para ayudar en la investigación de este caso.