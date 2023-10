La denuncia de un colaborador de Nuria Roca contra su programa: «Está coartando la libertad»

«No se me permiten poner vídeos de animales», se quejó Nacho García este domingo 1 de octubre en ‘La Roca’. Según el colaborador de Nuria Roca, «se me está coartando la libertad». Aunque Berni Barrachina puso en duda esta queja, pero a la vista de los dos vídeos que su compañero seleccionó, entendemos que el programa no le deje emitirlos.

En el primero de ellos, el colaborador de ‘La Roca’ avisa de que «puede haber algo extraño». En él se puede ver a una pareja de osos manteniendo relaciones sexuales en plena calle en una urbanización. «Los osos tienen vida», justifica él ante la estupefacción de Nuria Roca, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

«Son dos personas disfrazadas», comentaba la presentadora, que seguía sin creerse que eso fuera real. «No, no hay ninguna persona en este vídeo», dejó claro Nacho García. «¿Ha pasado a un segundo plano que son osos? Y están en una calle. ¿Os parece normal?», preguntó Nuria Roca a sus compañeros.

Nacho García defiende sus vídeos en ‘La Roca’

«Han tenido un apretón. Los animales tienen necesidades como todo el mundo y donde les pilla, les pilla y, a diferencia de los humanos, no tienen pudor», defendió Nacho García, antes de dar paso al siguiente vídeo, en el que se puede apreciar a una pareja de leones manteniendo sexo encima del vehículo en el que viajaban dos turistas para hacer un safari.

«Es una suerte (ver eso)», aseguró Juan del Val. Algo con lo que su mujer no estaba de acuerdo: «Yo prefiero no verlo». «Aunque también te digo que mientras están haciendo eso no te están comiendo o devorando», añadió la presentadora de ‘La Roca’. «Están teniendo una experiencia en 3D», bromeó el colaborador.