Julián Contreras reabre el cisma con Fran Rivera con una insinuación que traerá mucha cola

Julián Contreras entra de nuevo en escena con una conversación telefónica con Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, en la que se manifiesta sobre su distanciamiento con Fran Rivera y sobre la sobreprotección y el poder de cambiar el relato del que ha gozado en los medios de comunicación.

El fragmento con los titulares más jugosos se ha emitido en ‘Espejo Público’ este martes y lo cierto es que las declaraciones son explosivas y darán que hablar. «Cuando tú crees que el mundo es el que está equivocado y tú estás en posesión de la verdad, te vas arrinconando», empieza sentenciado respecto a la explicación a por qué se está quedando solo. Y es que Fran Rivera tampoco tiene relación ya con Cayetano.

En todo momento, Julián Contreras insiste en que ha intentado acercarse a sus hermanos y no ha habido fruto tras esos intentos. «Para reconciliarme tendría que haber un conflicto, yo no lo tengo. A mí me llaman por teléfono y yo lo cojo. Yo intenté hace unos cuantos años que retomáramos el contacto. Pienso que lo que había hacer es intentar relacionarse y no somos la ONU, no hace falta que nos sentemos a abordar todo lo que ha pasado o todo lo que se ha hecho. Pero no fue bien recibido», ha lamentado.

Además, Contreras también ha denunciado el muy diferente trato que ha recibido por parte de la prensa en comparación con Fran. «Yo me he sentido más incomprendido, más perjudicado y más atacado», se queja. «Yo he sido la víctima útil de una prensa totalmente cobarde y cedida y vendida a sus intereses, porque ellos (Fran y Cayetano) generaban más noticias que yo y les interesaba estar bien con ellos y no conmigo», ha señalado sin ambages.

Y no se queda ahí, pues Julián Contreras hace una fuerte insinuación sobre Fran Rivera. «Francisco durante mucho tiempo ha gozado de una impunidad de poder decir lo que quisiera porque nadie le podía decir lo contrario. Ha tenido un paraguas en los medios de comunicación abierto y bien grande que le permitía estar a cubierto de cualquier réplica o crítica», ha puesto sobre la mesa para acabar aseverando que hay muchas cosas sobre él calladas: «Si me preguntas por si hay cosas que están silenciadas, sí, y las sabéis obviamente».