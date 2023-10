Juan del Val tiene que dejar su puesto en ‘La Roca’ en directo por este motivo de peso

Nada más arrancar ‘La Roca‘ este domingo, todos se sorprendían al ver el look con el que Juan del Val se había presentado al programa que presenta Nuria Roca. Y es que el escritor aparecía vestido de punta en blanco con un traje.

«Oye que limpito has venido Juan, ¿Qué ocurre? ¿Te vas a casar?», le preguntaba su mujer al verle tan elegante. «No, es que me voy a los Premios Planeta. Cuando termine no me da tiempo a cambiarme y hago el programa así», explicaba Juan del Val.

Así, Juan del Val adelantaba que este domingo se marcharía antes del programa porque tenía que coger un vuelo hacia Barcelona para asistir a los Premios Planeta. «Luego me voy corriendo para el aeropuerto», añadía.

«Quizás vengo un poquito excesivo», soltaba el escritor después de que Nuria Roca preguntara si para verle tan elegante hace falta que haya una entrega de premios y no se vista así de forma habitual. «¿Pero no te podías cambiar luego?», le preguntaba Berni Barrachina a su compañero.

«No me da tiempo. Si es que sale mi avión a las siete de la tarde. Estoy a 40 minutos del aeropuerto y termino aquí a las seis. Es que voy fatal», terminaba excusándose Juan del Val. De ese modo, el escritor relataba como este domingo se marcharía antes del programa.

De ese modo, después de una publicidad, se podía ver como Juan del Val había desaparecido de la mesa de ‘La Roca’ sin que Nuria Roca ni nadie diera explicaciones pues ya las había dado el propio escritor al comenzar el programa.